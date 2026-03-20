『マンスリー彼氏』『愛の光』…胸がキュンとして心が震える！この春注目のラブコメ・恋愛韓国ドラマ3選【ハングクTIMES Vol.251】
心が軽やかになる春の季節といえば、やはり胸がときめくロマンスドラマで心躍らせたいですよね♪でも大人としては、ときめくだけじゃ物足りない！心にじんわり響くヒューマン要素も欲しいところ。ということで本記事では、胸がキュンとして心が震える、この春注目のラブコメ・恋愛韓国ドラマ3選『マンスリー彼氏』（BLACKPINK・ジス＆ソ・イングク）、『愛の光』（GOT7・ジニョン＆キム・ミンジュ）、『君がきらめく季節に』（チェ・ジョンヒョプ）をご紹介します。
【動画】ジスがイケメンたちと胸キュン連発…『マンスリー彼氏』予告
■『マンスリー彼氏』
ロマコメの神ソ・イングク様とBLACKPINKのジス様という激アツカップルにココロ踊るのはもちろん、ソ・ガンジュン、イ・スヒョク、イ・ジェウク、オン・ソンウなど、ぜいたく極まりない人気俳優が、さまざまな仮想彼氏役で登場（キャスティングが神）し、大きな話題を呼んでいるNetflixラブコメ『マンスリー彼氏』。
本作は、現実の忙しい日常に疲れ果て、恋愛から遠ざかっていたウェブトゥーンPDのソ・ミレ（ジス）が、偶然手に入れた仮想現実の世界に入るデバイス「マンスリー彼氏」で、理想的で完璧な彼氏たちと次々恋愛を体験する物語（すでに面白い。笑）。
イケメン彼氏を次々サブスクするという夢のような設定で序盤からワクワクが止まらない本作。初っ端から仮想彼氏役のイ・スヒョクとソ・ガンジュンがあまりに本気を出してくるので、キラキラ完璧彼氏っぷりにすでに胸が苦しくなってしまうミレと私たち視聴者（笑）。
無料体験後、「有料のスタンダードコース月50万ウォン（約5万円）とか舐めんなよ？」とかいいつつも、即有料コースに入会するミレ（爆笑）のおかげで（？）、イ・ジェウク、キム・ヨンデ、オン・ソンウと容赦なく続くイケメンオンパレード。
財閥御曹司、大学生、医者、さらには時代劇風…と、韓ドラのテンプレみたいな夢のデートが次々出てきます。しかもみんな大好き壁ドンとか、青春ドラマ風の雨避けシーンとか、ベッタベタのベッタベタをやってくれるので、クスッと笑いつつもときめきっぱなし！
前半は驚異のスピードで次々と登場するイケメン彼氏たちにキャッキャしてキュンを満喫していると、後半は一転、ソ・イングク演じる現実の同僚ギョンナムとの関係が本格的に動き出していきます。
ここで前半やや存在を消していたメロ職人かつキス職人ソ・イングクがついに本気を出してくるんですよね…。いろんな仮想彼氏を経て、最後に待ち受けるロマンス王イングクのギャップ萌えの破壊力たるや…。クールぶってるくせに子犬みたいに純粋でかわいい姿も、落ち着いた大人の余裕と色気も、全部マルっと味あわせてくれて、最終的にギョンナムに結局全部心持っていかれてしまうはず。
現実の恋は、完璧じゃないし、誤解も生むし、タイミングもズレる。どうせ終わるなら始めない方がいいと、逃げ腰になってしまうことも。ですが、仮想彼氏は、どれだけカスタムしても、結局“予定調和の幸せ”しかくれない。傷つくリスクを背負ってこそ、成長したり深い絆が生まれるというテーマがしっかり描かれているのも本作の深みです。
1話見たらあまりの面白さに、イッキ見してしまうこと間違いなし！ラブコメ好きも、初心者さんも、玄人さんも、誰もが楽しめる今最もHOTな一作です。
▼配信情報
『マンスリー彼氏』Netflix独占配信中
■『愛の光』
いやぁ…これ、みなさん観ました…？もうエモいとかを超えて、青春が尊過ぎて1話から涙が出てきました。とてつもなく良い…!これはもう、2話時点ですでに名作の予感がします。『その年、私たちは』の監督作なので、水彩画のような美しい映像美と繊細な感性描写にがっつり心つかまれる一作です。
両親を事故で亡くし、事故で足が不自由になった弟を守りながら現実的に生きてきた青年ヨン・テソ（パク・ジニョン）と、うつ病の父を抱えつつも、明るく前向きに生きてきたモ・ウナ（キム・ミンジュ）。夏休み中、誰もいない田舎の高校の図書館で受験勉強を始めた2人は、勉強したり夢や悩みを語り合ったりしながら、淡い恋に落ちていきます。
初めての2人っきりの小旅行のワクワクとか、夜彼女の家にこそこそ入る感じとか、会いたくて会いたくて電車に飛び乗っちゃう感じとか、初々しくて甘酸っぱい、誰もが“あの頃”を思い出すような青春の記憶が美しく描かれていきます。
ここから大人パートに入っていき、もれなく切なくなっていくんですけど、この2話だけでも思いっきりときめいて、胸の奥がキューーンと苦しくなる感じ、ちょっと『二十五、二十一』ぽい感じでドラマオタはすでに胸が熱いです。
ジニョンさん、最近優等生キャラが続いて、またよく似た感じの役だなぁ…と思ってたんですが、すみませんでした…とてつもなく沼でした。今回は彼のタイトル「初恋記憶操作男（学生時代に実際に片思いしたような記憶を呼び起こす神）」そのもの!!もう素敵すぎて、なんで私の初恋がジニョンさんじゃないのか、真剣に腹が立ってくるほど（笑）。
常識があって、知的で、優しくて、でもちゃんと色気もあるぜ？な無敵キャラ（恋）。1話のラスト電車のシーンは心臓ギューーーンとなり、すでに3回巻き戻しましたが、皆さん無事でしたか??これから観る方、お気をつけてくださいね…。
そしてヒロインがこれまた最高なんですよ…！明るくて、前向きで、ちょっとグイっといってくれる肉食的な魅力もあって。IZ*ONE出身のミンジュさん、まさに「初恋の象徴」みたいな清純で明るい笑顔がキュートで、こっちまでキュンとさせられます。
高校生にして家庭の全てを背負わなくてはならなくなったテソと、複雑な家庭環境のウナ、決して明るい青春時代じゃないはずなのに、灰色の現実の中でも、2人でいれば、きらきら眩しい光を放っているのがもう尊くて尊くて。大きな事件が起こるわけではなく、静かな物語ですが、徐々に感情を積み上げ、観る者をその時間と世界に完全に没入させてくれる一作です。OSTも最高オブ最高なので、携帯はオフにして大音量で1時間どっぷり浸ることおすすめします！
▼配信情報
『愛の光』Netflixで独占配信中
■『君がきらめく季節に』
そして胸を打つロマンスがもう一作！日本ドラマ『Eye Love You』でヒーリング度1000％のキュートな笑顔で、大旋風を巻き起こしたチェ・ジョンヒョプと、『流れ星』『浪漫ドクターキム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”として高い支持を集める実力派俳優のイ・ソンギョン共演で贈るヒーリングラブストーリー『君がきらめく季節に』です。
本作は、世界的なアニメーションスタジオで一流アニメーターとして活躍する、夏のようにエネルギッシュで明るいチャン（チェ・ジョンヒョプ）と、ある事故をきっかけに冬のように心を閉ざしてしまったファッションデザイナーのハラン（イ・ソンギョン）が再会することで止まっていた時間が大きく動き出し、2人の人生が春の訪れのようにきらめくさまを描くヒーリングラブストーリー。
ハランは、明るかった過去から一転、7年前の爆発事故で恋人を失い、心を閉ざし、時間が止まったまま。一方でチャンは7年前の同じ事故で左耳の聴力を失い、記憶の一部を失っていました。ハランに救われた過去があるチャンは、正体を隠して彼女の人生に踏み込み、凍った心を春のように溶かそうとします。
とにかく、ストーリーが何書いてもネタバレになりそうなのであまり触れたくないんですが、記憶喪失とか事故とか韓ドラあるあるを詰め込みつつも、1話ラストの「えっ!?」となる展開から、ミステリアスな構成とパズルみたいに組み合わさるストーリーが秀逸すぎて…！7年前に起こった事件の真相、2人の本当の関係性、ミスリードを誘う仕掛けに、サスペンスオタクは「おぉ…！」と唸ってしまいました。巧みに張り巡らされた伏線と、心を揺さぶる展開に、序盤からくぎ付けになること間違いなしです。
なんといってもヒョプ様が「人懐っこいレトリバー」みたいな愛され弟ポジションに完全回帰！もう見ているだけでポワッと心が暖かくなる太陽みたいな笑顔に、心底癒され、キュンとさせられっぱなし…！底抜けに明るい陽の笑顔と、過去を思い出すときの憂いのある瞳、寂しげな横顔に、ギャップ萌えが止まりません。
そして、主軸の30代救済ロマンスはもちろん、10代の初々しく大胆なド直球恋愛や、大人世代の黄昏ロマンスも並行して描かれていきます。世代を超えて、誰もがどこかで共感できる愛の物語になっているのがまた本作の深みです。過去の人生の傷やトラウマと懸命に向き合う人々の姿と、それぞれのロマンスにじんわり心が温かくなる、ヒーリングタイムになるはず。
韓ドラのオハコ運命×誤解×再会のラブロマンスが好きな人や、甘酸っぱい青春ドラマと大人の切なさが両方欲しい人、ロマンスだけじゃなくヒューマン要素も欲しい人には刺さりまくること間違いなしの一作です。伏線の連続と徐々に明かされる事実に、今後の配信が待ちきれません…！
▼配信情報
『君がきらめく季節に』ディズニープラス スターにて独占配信中
（文：DramaWriter Nana）
■『マンスリー彼氏』
ロマコメの神ソ・イングク様とBLACKPINKのジス様という激アツカップルにココロ踊るのはもちろん、ソ・ガンジュン、イ・スヒョク、イ・ジェウク、オン・ソンウなど、ぜいたく極まりない人気俳優が、さまざまな仮想彼氏役で登場（キャスティングが神）し、大きな話題を呼んでいるNetflixラブコメ『マンスリー彼氏』。
本作は、現実の忙しい日常に疲れ果て、恋愛から遠ざかっていたウェブトゥーンPDのソ・ミレ（ジス）が、偶然手に入れた仮想現実の世界に入るデバイス「マンスリー彼氏」で、理想的で完璧な彼氏たちと次々恋愛を体験する物語（すでに面白い。笑）。
イケメン彼氏を次々サブスクするという夢のような設定で序盤からワクワクが止まらない本作。初っ端から仮想彼氏役のイ・スヒョクとソ・ガンジュンがあまりに本気を出してくるので、キラキラ完璧彼氏っぷりにすでに胸が苦しくなってしまうミレと私たち視聴者（笑）。
無料体験後、「有料のスタンダードコース月50万ウォン（約5万円）とか舐めんなよ？」とかいいつつも、即有料コースに入会するミレ（爆笑）のおかげで（？）、イ・ジェウク、キム・ヨンデ、オン・ソンウと容赦なく続くイケメンオンパレード。
財閥御曹司、大学生、医者、さらには時代劇風…と、韓ドラのテンプレみたいな夢のデートが次々出てきます。しかもみんな大好き壁ドンとか、青春ドラマ風の雨避けシーンとか、ベッタベタのベッタベタをやってくれるので、クスッと笑いつつもときめきっぱなし！
前半は驚異のスピードで次々と登場するイケメン彼氏たちにキャッキャしてキュンを満喫していると、後半は一転、ソ・イングク演じる現実の同僚ギョンナムとの関係が本格的に動き出していきます。
ここで前半やや存在を消していたメロ職人かつキス職人ソ・イングクがついに本気を出してくるんですよね…。いろんな仮想彼氏を経て、最後に待ち受けるロマンス王イングクのギャップ萌えの破壊力たるや…。クールぶってるくせに子犬みたいに純粋でかわいい姿も、落ち着いた大人の余裕と色気も、全部マルっと味あわせてくれて、最終的にギョンナムに結局全部心持っていかれてしまうはず。
現実の恋は、完璧じゃないし、誤解も生むし、タイミングもズレる。どうせ終わるなら始めない方がいいと、逃げ腰になってしまうことも。ですが、仮想彼氏は、どれだけカスタムしても、結局“予定調和の幸せ”しかくれない。傷つくリスクを背負ってこそ、成長したり深い絆が生まれるというテーマがしっかり描かれているのも本作の深みです。
1話見たらあまりの面白さに、イッキ見してしまうこと間違いなし！ラブコメ好きも、初心者さんも、玄人さんも、誰もが楽しめる今最もHOTな一作です。
▼配信情報
『マンスリー彼氏』Netflix独占配信中
■『愛の光』
いやぁ…これ、みなさん観ました…？もうエモいとかを超えて、青春が尊過ぎて1話から涙が出てきました。とてつもなく良い…!これはもう、2話時点ですでに名作の予感がします。『その年、私たちは』の監督作なので、水彩画のような美しい映像美と繊細な感性描写にがっつり心つかまれる一作です。
両親を事故で亡くし、事故で足が不自由になった弟を守りながら現実的に生きてきた青年ヨン・テソ（パク・ジニョン）と、うつ病の父を抱えつつも、明るく前向きに生きてきたモ・ウナ（キム・ミンジュ）。夏休み中、誰もいない田舎の高校の図書館で受験勉強を始めた2人は、勉強したり夢や悩みを語り合ったりしながら、淡い恋に落ちていきます。
初めての2人っきりの小旅行のワクワクとか、夜彼女の家にこそこそ入る感じとか、会いたくて会いたくて電車に飛び乗っちゃう感じとか、初々しくて甘酸っぱい、誰もが“あの頃”を思い出すような青春の記憶が美しく描かれていきます。
ここから大人パートに入っていき、もれなく切なくなっていくんですけど、この2話だけでも思いっきりときめいて、胸の奥がキューーンと苦しくなる感じ、ちょっと『二十五、二十一』ぽい感じでドラマオタはすでに胸が熱いです。
ジニョンさん、最近優等生キャラが続いて、またよく似た感じの役だなぁ…と思ってたんですが、すみませんでした…とてつもなく沼でした。今回は彼のタイトル「初恋記憶操作男（学生時代に実際に片思いしたような記憶を呼び起こす神）」そのもの!!もう素敵すぎて、なんで私の初恋がジニョンさんじゃないのか、真剣に腹が立ってくるほど（笑）。
常識があって、知的で、優しくて、でもちゃんと色気もあるぜ？な無敵キャラ（恋）。1話のラスト電車のシーンは心臓ギューーーンとなり、すでに3回巻き戻しましたが、皆さん無事でしたか??これから観る方、お気をつけてくださいね…。
そしてヒロインがこれまた最高なんですよ…！明るくて、前向きで、ちょっとグイっといってくれる肉食的な魅力もあって。IZ*ONE出身のミンジュさん、まさに「初恋の象徴」みたいな清純で明るい笑顔がキュートで、こっちまでキュンとさせられます。
高校生にして家庭の全てを背負わなくてはならなくなったテソと、複雑な家庭環境のウナ、決して明るい青春時代じゃないはずなのに、灰色の現実の中でも、2人でいれば、きらきら眩しい光を放っているのがもう尊くて尊くて。大きな事件が起こるわけではなく、静かな物語ですが、徐々に感情を積み上げ、観る者をその時間と世界に完全に没入させてくれる一作です。OSTも最高オブ最高なので、携帯はオフにして大音量で1時間どっぷり浸ることおすすめします！
▼配信情報
『愛の光』Netflixで独占配信中
■『君がきらめく季節に』
そして胸を打つロマンスがもう一作！日本ドラマ『Eye Love You』でヒーリング度1000％のキュートな笑顔で、大旋風を巻き起こしたチェ・ジョンヒョプと、『流れ星』『浪漫ドクターキム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”として高い支持を集める実力派俳優のイ・ソンギョン共演で贈るヒーリングラブストーリー『君がきらめく季節に』です。
本作は、世界的なアニメーションスタジオで一流アニメーターとして活躍する、夏のようにエネルギッシュで明るいチャン（チェ・ジョンヒョプ）と、ある事故をきっかけに冬のように心を閉ざしてしまったファッションデザイナーのハラン（イ・ソンギョン）が再会することで止まっていた時間が大きく動き出し、2人の人生が春の訪れのようにきらめくさまを描くヒーリングラブストーリー。
ハランは、明るかった過去から一転、7年前の爆発事故で恋人を失い、心を閉ざし、時間が止まったまま。一方でチャンは7年前の同じ事故で左耳の聴力を失い、記憶の一部を失っていました。ハランに救われた過去があるチャンは、正体を隠して彼女の人生に踏み込み、凍った心を春のように溶かそうとします。
とにかく、ストーリーが何書いてもネタバレになりそうなのであまり触れたくないんですが、記憶喪失とか事故とか韓ドラあるあるを詰め込みつつも、1話ラストの「えっ!?」となる展開から、ミステリアスな構成とパズルみたいに組み合わさるストーリーが秀逸すぎて…！7年前に起こった事件の真相、2人の本当の関係性、ミスリードを誘う仕掛けに、サスペンスオタクは「おぉ…！」と唸ってしまいました。巧みに張り巡らされた伏線と、心を揺さぶる展開に、序盤からくぎ付けになること間違いなしです。
なんといってもヒョプ様が「人懐っこいレトリバー」みたいな愛され弟ポジションに完全回帰！もう見ているだけでポワッと心が暖かくなる太陽みたいな笑顔に、心底癒され、キュンとさせられっぱなし…！底抜けに明るい陽の笑顔と、過去を思い出すときの憂いのある瞳、寂しげな横顔に、ギャップ萌えが止まりません。
そして、主軸の30代救済ロマンスはもちろん、10代の初々しく大胆なド直球恋愛や、大人世代の黄昏ロマンスも並行して描かれていきます。世代を超えて、誰もがどこかで共感できる愛の物語になっているのがまた本作の深みです。過去の人生の傷やトラウマと懸命に向き合う人々の姿と、それぞれのロマンスにじんわり心が温かくなる、ヒーリングタイムになるはず。
韓ドラのオハコ運命×誤解×再会のラブロマンスが好きな人や、甘酸っぱい青春ドラマと大人の切なさが両方欲しい人、ロマンスだけじゃなくヒューマン要素も欲しい人には刺さりまくること間違いなしの一作です。伏線の連続と徐々に明かされる事実に、今後の配信が待ちきれません…！
▼配信情報
『君がきらめく季節に』ディズニープラス スターにて独占配信中
（文：DramaWriter Nana）