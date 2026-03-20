お笑いタレントの平野ノラさんが自身のSNSを更新。来年4月に小学校への入学を予定している長女のランドセル注文が完了したことを報告しました。

【写真を見る】【 平野ノラ 】「ラン活即終わりました！安堵！」 来年春に小学校入学を予定している長女のランドセル注文完了を報告





平野さんはインスタグラムに、長女がピンクとパープルのバイカラーのランドセルを背負った画像を添えて、「壮絶な戦いと噂に聞いていたラン活！でしたが、早々に見つけました！」と投稿。続けて、「ラン活即終わりました！安堵！来年2027年ピカピカ一年生」と、喜びをつづっています。









またブログでは、「バブ子が好きなモノが詰まってるランドセル ピンクXパープル ユニコーン レインボー 時々スター とってもカラフルなキュートなランドセル」と、注文したランドセルの、ピンク地にイラストの描かれた内側のデザインを絵文字を交えて詳しく紹介。母子ともに満足した様子です。







「バブ子と私が好きなブランドから出ていたので、かなり早めに終わりホッとしてます！」と、早々に購入できて安心した一方で、インスタグラムのハッシュタグには「#もっと悩んでる姿見たかった」と記し、親としての複雑な心境を覗かせています。







この投稿を見た人たちからは「ランドセル可愛い〜」「うちは来月参戦します」「今どきはランドセル買うのが早いんですね」「バブ子ちゃん、似合ってる」といった反響が寄せられています。







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