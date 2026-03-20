三重県の新名神高速道路で20日未明、5人が死亡した事故で、事故をおこした大型トラックは渋滞の車列に突っ込んだとみられることがわかりました。現場から中継です。

亀山市の現場です。事故があったのはトンネルの出口付近で、トンネルの屋根や壁にはススとみられる黒い跡があり、事故車両が激しく燃えたことがうかがえます。

警察などによりますと、20日午前2時20分ごろ、新名神高速下りの野登トンネルの出口付近で、大型トラックが前を走っていた乗用車に追突。そのはずみで別の乗用車や大型トレーラーに衝突して、4台のうち3台が炎上し、5人が死亡しました。

その後の警察への取材で大型トラックは渋滞の車列に突っ込んだとみられることが新たにわかりました。

現場の1キロほど先で工事のため車線規制が行われていて当時、現場付近では渋滞が発生していたということです。

逮捕された大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）は、容疑を認めていて、警察は、事故の経緯を詳しく調べています。

新名神の一部区間では発生から12時間以上がたった今も上下線で通行止めとなっていて、現場では先ほど工事車両が到着し復旧作業が行われています。