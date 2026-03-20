2026年版「一代で財を築いた世界の女性起業家ランキング」、深センが13人で世界一―中国

中国メディアの快科技によると、中国の民間シンクタンク、胡潤研究院はこのほど、2026年版の「一代で財を築いた世界の女性起業家ランキング」を公表した。

それによると、ランキングには、1月15日時点で10億ドル（約1590億円）を超える資産を持つ20カ国・150人の女性起業家が掲載された。

トップは米ABCサプライのダイアン・ヘンドリックス氏（79）で、資産は240億ドル（約3兆8160億円）。一代で財を築いた女性起業家として2度目の世界一に輝いた。中国の製薬大手、翰森（ハンソー）の鍾慧娟（ジョン・フイジュエン）氏（65）は、資産を3年間で2倍以上の230億ドル（約3兆6570億円）に増やして2位となった。3位は中国の藍思科技（レンズ・テクノロジー）の周群飛（ジョウ・チュンフェイ）氏（56）で、資産を約3倍の180億ドル（約2兆8620億円）に増やした。

国別では中国が78人（10人増）で圧倒的な首位に立ち、米国が40人（17人増）で2位、英国が5人（増減なし）で3位だった。

都市別では深センが13人（2人増）で世界一の座を維持した。2位が上海で10人（2人増）、3位が北京で9人（増減なし）、4位が杭州で8人（1人増）、5位が米サンフランシスコと香港で6人（ともに3人増）。（翻訳・編集/柳川）