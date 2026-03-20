お笑いタレントの原口あきまさが２０日までに自身のＳＮＳを更新。長男の中学校卒業式に出席したことを明かした。

原口はインスタグラムに「＃卒業おめでとう ＃４兄弟 ＃長男 ＃原口ファミリー ＃泣きべそ父ちゃん」とハッシュタグを付け、妻でタレントの福下恵美と長男との親子３ショットなどを載せたショートムービーをアップ。動画では長男の横で変顔を決める原口のショットに「いつの間にかまた一つ…逞（たくま）しくなりました！ ＤＮＡ！！」とコメントを入れ、さらに「息子へ。 あんなに素敵な涙を流してる姿を見てると、中学校生活が素晴らしく充実してたのだろうと感じました…。 今日ばかりは…鬼（親）の目からの涙も、花粉のせいではないようです。 改めて…心から卒業おめでとう！これからも、もっと自分らしく一日一笑！楽しんで生きていこうな！ 父ちゃんより」と、長男への愛あふれるメッセージを入れた。

この投稿には「ご卒業おめでとうございます」「御子息さまの素直な美しいお心のお人柄が窺え、私まで涙が溢れ感動止みません」「きっと素敵な中学校生活を送られていたんですね 高校生活もｅｎｊｏｙしますように」「卒業＆入学で大忙しの春ですが、子どもの成長をぐっと感じられるって幸せですね」「素敵なお写真で原口ファミリー最高です」「パパの文章に泣けます」などの声が寄せられている。

原口は２０１０年３月にタレントの福下恵美と結婚。１１年２月に第１子長男、１３年６月に第２子次男、１５年９月に第３子三男、１８年６月に第４子四男が誕生している。これまで妻の誕生日を祝う家族ショットなどを投稿し、「奥さんめっちゃ綺麗！」「本当に奥様美人」と反響を呼んだ。