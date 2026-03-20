第９８回選抜高校野球大会の第２日（２０日）第２試合でプロ注目の右腕・織田翔希（３年）を擁する横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）に０―２と完封負けを喫した。



織田がスコアレスの３回に捕まった。一死二塁から２番・田中（３年）に右中間に適時二塁打を浴びて先制点。さらに一死一、三塁から４番・川崎（３年）右翼に犠飛を運ばれて追加点を許した。その後は冷静さを取り戻すが、打線が相手エース・龍頭（３年）の前にホームが遠く、織田は援護のないままに８回途中を７安打、２失点でマウンドを小林（２年）に譲った。



無念の途中降板に織田は「甲子園の初戦は難しいと経験して分かっていた。チームを勢いづける役割がまったくできなかった。ウソをつけない場所だと自分に言い聞かせてやってきたけど、いつも通りの投球ができなかった。負けに不思議な負けなしと言葉がある。立ち上がりの弱さが分かった。課題をしっかりつぶしていかないといけない」と反省の弁を並べた。

最速１５０キロを計測。変化球のキレもあったが「まっすぐがバラついてきていた。落ちるボールは有効だったが、操ることができなった。コンディション的にも素晴らしい状態だったが、甲子園という舞台で自分が変わってしまったんじゃないかと思う」と唇をかんだ。

春連覇を目指したＶ候補はあえなく初戦で姿を消した。村田監督は「やってきた自信はあったが、やってきたつもり、になってしまった。今日が答えなんで…難しさを痛感してます。織田は心が浮き沈みしていた。球が高くて織田らしくなかった」と表情をくもらせ、夏に向けて「この結果を踏まえてもう１回考えていきたい。このままでは絶対神奈川でも同じ結果になってしまう。経験をムダにしないようにしたい」と再起を誓った。