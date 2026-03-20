夜のひと笑い・こう、復縁恋人と湖散歩 頬密着2ショットに反響「ラブラブでにやけちゃう」「多幸感溢れてる」
【モデルプレス＝2026/03/20】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが3月19日、自身のInstagramを更新。こうとの湖での散歩デートでの頬を寄せ合った密着ショットを公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「ラブラブ」美人彼女と頬密着
ピンちゃんは「旅館の前の湖でお散歩」と記し、湖のほとりでのショットや動画を投稿。バックハグの体勢で自身が後ろを向き、こうと頬をぴったり密着させている満面の笑顔の2ショットを公開し、「こうくんと過ごしてるときの自分がいちばんいい顔して笑ってる気がする」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「仲良すぎて尊い」「多幸感溢れてる」「ラブラブでにやけちゃう」「表情が優しくて癒される」「お似合い」などと反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数180万人超YouTuber「ラブラブ」美人彼女と頬密着
◆こう＆ピンちゃん、湖散歩デートの頬密着ショット公開
ピンちゃんは「旅館の前の湖でお散歩」と記し、湖のほとりでのショットや動画を投稿。バックハグの体勢で自身が後ろを向き、こうと頬をぴったり密着させている満面の笑顔の2ショットを公開し、「こうくんと過ごしてるときの自分がいちばんいい顔して笑ってる気がする」とつづっている。
◆こう＆ピンちゃんの密着ショットに反響
この投稿に、ファンからは「仲良すぎて尊い」「多幸感溢れてる」「ラブラブでにやけちゃう」「表情が優しくて癒される」「お似合い」などと反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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