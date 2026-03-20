

鯛尽くし会席

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。岡山からは瀬戸内海でとれた「サクラダイ」を堪能できる「めでタイ」料理を紹介します。

倉敷シーサイドホテルでは、海を望むレストランで豪華な会席料理が味わえます。

この時期のおすすめが瀬戸内海の「サクラダイ」が味わえる会席料理です。お造りやあら炊き、しゃぶしゃぶなど、タイ尽くしの料理が楽しめます。

（倉敷シーサイドホテル／小野絢香さん）

「今が旬のタイを目いっぱい堪能できる料理ですので、そういったところが魅力かなと思います」

瀬戸内海に春の訪れを告げる「サクラダイ」は産卵前の栄養を蓄えた身が特徴です。

まずは、「お造り」で味わいましょう。透き通った桜色の身は上品な甘味とプリッとした食感が楽しめます。

そして、タイの「あら炊き」です。

（倉敷シーサイドホテル／小野絢香さん）

「甘辛い味付けになっていて、炊き時間が長すぎるとちょっと（身が）しまりすぎてしまうので、そこに注意しながら仕込んでいます。食べた瞬間ほろっとした食感になっています」

甘辛い味付けが、脂ののったタイのうま味を引き立てます。また、カマの部分はゼラチン質が豊富でとろっと食感も楽しめます。

そして、昆布だしでしゃぶしゃぶ！ 表面は霜降り、中はレア。ふんわり上品な味わいが楽しめます。

まだまだタイ尽くしは楽しめます。ご飯の一粒一粒にタイのうま味がしみ込んだ上品でコクのある「タイ釜めし」です。香ばしいお焦げも楽しめますよ。

（倉敷シーサイドホテル／小野絢香さん）

「瀬戸内（海）の方でとれた新鮮なタイを使用しているので、いろんな方に、瀬戸内の味を知ってほしいなと思っています」

「鯛尽くし会席」は、3日前の予約が必要です。「春の訪れ」を五感で味わえる「めでタイ」料理。味わってみてはいかがですか。

（2026年3月20日放送「News Park KSB」より）