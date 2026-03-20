【英国】
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想　87.5億ポンド　前回　-304.0億ポンド

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（2月）16:00
予想　0.2%　前回　-0.6%（前月比)
予想　-2.7%　前回　-3.0%（前年比)

ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想　N/A　前回　146.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏貿易収支（1月）19:00
予想　N/A　前回　126.0億ユーロ（季調前)　
予想　N/A　前回　116.0億ユーロ（季調済)

【香港】
経常収支（2025年 第4四半期）17:30
予想　N/A　前回　949.0億香港ドル（981.8億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想　N/A　前回　-1365.2億香港ドル（国際収支－総額)

消費者物価指数（CPI）（2月）17:30
予想　1.4%　前回　1.1%（前年比)

【カナダ】
小売売上高（1月）21:30
予想　1.4%　前回　-0.4%（前月比)
予想　1.2%　前回　0.1%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（2月）21:30
予想　1.0%　前回　2.7%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　2.4%　前回　7.7%（原材料価格指数・前月比)


※予定は変更されることがあります。