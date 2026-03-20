これからの予定【経済指標】
【英国】
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想 87.5億ポンド 前回 -304.0億ポンド
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（2月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.6%（前月比)
予想 -2.7% 前回 -3.0%（前年比)
ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想 N/A 前回 146.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏貿易収支（1月）19:00
予想 N/A 前回 126.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 116.0億ユーロ（季調済)
【香港】
経常収支（2025年 第4四半期）17:30
予想 N/A 前回 949.0億香港ドル（981.8億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 -1365.2億香港ドル（国際収支－総額)
消費者物価指数（CPI）（2月）17:30
予想 1.4% 前回 1.1%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（1月）21:30
予想 1.4% 前回 -0.4%（前月比)
予想 1.2% 前回 0.1%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（2月）21:30
予想 1.0% 前回 2.7%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 2.4% 前回 7.7%（原材料価格指数・前月比)
※予定は変更されることがあります。
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想 87.5億ポンド 前回 -304.0億ポンド
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（2月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.6%（前月比)
予想 -2.7% 前回 -3.0%（前年比)
ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想 N/A 前回 146.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏貿易収支（1月）19:00
予想 N/A 前回 126.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 116.0億ユーロ（季調済)
【香港】
経常収支（2025年 第4四半期）17:30
予想 N/A 前回 949.0億香港ドル（981.8億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 -1365.2億香港ドル（国際収支－総額)
消費者物価指数（CPI）（2月）17:30
予想 1.4% 前回 1.1%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（1月）21:30
予想 1.4% 前回 -0.4%（前月比)
予想 1.2% 前回 0.1%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（2月）21:30
予想 1.0% 前回 2.7%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 2.4% 前回 7.7%（原材料価格指数・前月比)
※予定は変更されることがあります。