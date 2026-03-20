テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合い上限を試す テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合い上限を試す

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テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合い上限を試す



1.3807 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3803 200日移動平均

1.3793 100日移動平均

1.3767 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3736 現値

1.3730 一目均衡表・雲（上限）

1.3670 10日移動平均

1.3668 21日移動平均

1.3660 一目均衡表・雲（下限）

1.3645 一目均衡表・転換線

1.3640 一目均衡表・基準線

1.3569 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3534 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは２月以降１．３５００から１．３７００にかけての保ち合い相場が続いている。現在は１．３７台前半へと乗せてきており、保ち合いレンジからの上抜けを試す局面となっている。短期的な相場の勢いを示すＲＳＩ（１４日）は５７．７と、やや買いバイアスが優勢になっている。一目均衡表の雲上限１．３７３０付近がしっかりとサポート水準となってゆくのかを確認したい。その場合には、次の上値抵抗として、２００日線１．３８０３が浮上してくる。

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