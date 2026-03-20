堺正章（79）が主宰するクラシックカーラリー「RALLY FORTISSIMO」（ラリーフォルティッシモ）の第3回大会が、世界的高級時計ブランド「FRANCK MULLER」の協力のもと、年間3大会の総合ポイントで王者を決定するシリーズ戦として開催されることが20日、発表された。

この日は千葉県長柄町を中心としたルートの第1戦の開幕日で、23日まで開催。「クラシックカーの魅力は、実際に走らせてこそ伝わるものだと思っています」とし、「このラリーを通して、もっと多くの方にその楽しさを知っていただき、参加してみたいと思ってもらえるきっかけになればうれしいですね」と目を輝かせた。

今年で3回目となる同ラリー。26年はその規模を拡大し、3、6、11月の年間3戦のシリーズとして開催し、その年間ポイントで王者を決定。国内クラシックカーラリーとしては異例の年間チャンピオン制度「FRANCK MULLER AWARD」を新設し、シリーズチャンピオンには特別表彰が贈られる予定だ。

同競技はクラシックカー競技の醍醐味（だいごみ）である「線踏み競技」（ラインチェック競技）を本格的に実施。正確な運転技術と集中力が求められ、車両そのもののコンディションとドライバーの腕が試される。