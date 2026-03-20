Mori Calliopeの新曲「黎明Compass」が、5月15日より公開の新作アニメーション『機動警察パトレイバー EZY』のオープニング主題歌に起用。また、同曲を使用した予告編も公開となった。

（関連：【映像あり】Mori CalliopeがOP主題歌を担当するアニメ『機動警察パトレイバー EZY』予告編）

本アニメは、2017年に製作決定を発表し、2024年9月に“2026年プロジェクト始動”を発表した『機動警察パトレイバー』シリーズの新作アニメーション作品。全3章構成で順次劇場公開となる。

主題歌の起用について、Mori Calliopeは「このような機会をいただけて本当に光栄で、オファーをもらってからパトレイバーのTVシリーズや映画を全部見ました！この素晴らしいシリーズの一員になれることが、本当に楽しみです！」とコメント。楽曲のタイトルについては「『機動警察パトレイバー アーリーデイズ』のOP主題歌「未来派Lovers」を意識したものでもあります」「今回の『パトレイバー』の世界観をよく表していると思っています」と語っている。

また、Mori Calliopeによるコメント動画も公開となった。

・Mori Calliope コメント

みなさんこんにちは！バーチャルシンガー＆ソングライターのMori Calliopeです！このたび、『機動警察パトレイバー EZY』のオープニングテーマを担当することになりました！このような機会をいただけて本当に光栄で、オファーをもらってからパトレイバーのTVシリーズや映画を全部見ました！この素晴らしいシリーズの一員になれることが、本当に楽しみです！今回のために、「黎明Compass」という曲を書きました。このタイトルは、『機動警察パトレイバー アーリーデイズ』のOP主題歌「未来派Lovers」を意識したものでもあります。この曲のテーマは、今回の『パトレイバー』の世界観をよく表していると思っています。時間が止まったような場所で、技術は進化していても、変わらないものがたくさん残っている。時間の流れや技術の進歩は、ときに信じられないほど速く感じるかもしれません。でも、未来に生きるということの意味を、少し立ち止まって楽しんでみましょう。

（文＝リアルサウンド編集部）