俳優の小泉孝太郎（47）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。自身にとっての出会いの最終手段と考えていることを明かした。

この日は元AKB48で女優の前田敦子とともにゲスト出演。あざと連ドラで“出会い居酒屋”での出会いが描かれる中、前田は「大人になると出会いなくなりますよね。楽しそう」とポツリ。

小泉も「うらやましいなと思う時ありますよね？一回ぐらいはね（行ってみたい）、楽しそうだなって」ともらした。

MCの山里亮太から「あっちゃんはずっと“いいなー”って」と指摘された前田は「行きたいです！」とキッパリ。「ああいうところ、みんなすごい楽しそうにやるじゃないですか。で、みんなちゃんと出会っているじゃないですか、意外と。私の周りでも、マッチングアプリで結婚して子供いる人、いっぱいいますもん」と明かした。

山里は「でもできないでしょ？さすがに」と質問。すると、小泉は「もう最後の手段じゃないですか。年も年だし」と苦笑。前田から「考えたことあります？」と聞かれると、「“この世界じゃなかったら”って考えますよね。“やってただろうな”とか」と話した。

これに、前田敦子も「“この世界専門のないんですか？”っていう。みんな意外と求めてると思う」と指摘。山里も「作ってみたら、とんでもない人気を博しそうですよね」と笑った。