超ときめき宣伝部・吉川ひより、自身初の写真集は「812億点！」
超ときめき宣伝部の吉川ひよりが、3月18日に『超ときめき宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』（宝島社）を発売。20日に都内にて発売記念イベントを行い、自信作となった写真集の出来栄えをアピールした。
【写真】1st写真集を手にひよりんスマイル♪
2025年にリリースされた楽曲「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、注目を集めるアイドルグループ「超ときめき宣伝部」。そのメンバーである吉川は、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声で活躍している。
大活躍中にも関わらず、「自分がまさか写真集を出すなんて思っていなかった……！」とまだ実感が湧いていない様子の吉川。その一方で「私の前にメンバーが立て続けに写真集を発売していたので、“いつか私も出してみたいな”という思いは芽生えていました」と密かに写真集への思いを募らせていたことを明かし、「ファンの方からも“ひよりんはいつ写真集出すの？”と言われていたので、期待に応えられる一冊が出せてとってもうれしいです！」と喜んだ。
そんな彼女の1st写真集の撮影の舞台は、青い海と空が広がる沖縄。「ロケーションがとってもステキですし、私は夏生まれなので、太陽が当たる場所で撮影がしたかったんです」と撮影地を沖縄に選んだ理由を明かす。その沖縄の“思ってもいなかった場所”で表紙を撮影したとも語った吉川。「ホテルで撮影する際、予想以上に早く着いてしまって。そのホテル前のお花がキレイで、そこで一枚撮ってみたところ、“これ表紙にいいんじゃない!?”となりました。予想外のところで機転を利かせて動いたのが良い思い出ですし、最高の表紙になりました！」と撮影時のエピソードを披露した。
そうして完成した写真集に「点数を付けるなら？」と問われると、吉川は「812億点です！」と驚きの数字を発表。「メンバーも自身の写真集にすごい数字を付けていたので、私も（笑）。私の誕生日の8月12日を億倍にした写真集ができました！」と自信を見せた。
すでにメンバーに見せて感想を聞いていたそう。「レッスン後にかなみん（辻野かなみ）とあきちゃん（菅田愛貴）が真っ先に見てくれて、悲鳴のような“かわいい！”をいただきました（笑）。2人ともすでにかわいい写真集を出しているのに、私の写真集もかわいいと褒めてくれました。ファンの方もそんな反応をしてくれるんじゃないかと、さらに自信に繋がりました」と、メンバーのおかげで自信を持てたと明かす。
そんな超ときめき宣伝部は、昨年でグループ結成10周年を迎えた。この10年を振り返り、「あっという間でしたね。“そんなにやっていたんだ！”と驚きます。中学2年生の頃からアイドルをやっているのですが、ここまで続けられるなんて思っていなかったし、写真集を出せるなんて思っていませんでした。とき宣がなかったらできなかったことで、いろんなものを経験させてもらい、10年間に感謝しています」としみじみ。
今後の目標を聞くと、「10年前に予想していなかった未来があったので、また10年後も予想できないものが広がっているのだと思い、ワクワクしています。どんなことがあっても“どんと来い！”という気持ちで乗り越えてきたからこそ今があるので、これからどんな壁にぶつかっても乗り越えていけると思います」と未来への期待に胸を膨らませていた。
『超ときめき宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』は、宝島社より発売中。価格は3850円（税込）。
【写真】1st写真集を手にひよりんスマイル♪
2025年にリリースされた楽曲「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、注目を集めるアイドルグループ「超ときめき宣伝部」。そのメンバーである吉川は、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声で活躍している。
そんな彼女の1st写真集の撮影の舞台は、青い海と空が広がる沖縄。「ロケーションがとってもステキですし、私は夏生まれなので、太陽が当たる場所で撮影がしたかったんです」と撮影地を沖縄に選んだ理由を明かす。その沖縄の“思ってもいなかった場所”で表紙を撮影したとも語った吉川。「ホテルで撮影する際、予想以上に早く着いてしまって。そのホテル前のお花がキレイで、そこで一枚撮ってみたところ、“これ表紙にいいんじゃない!?”となりました。予想外のところで機転を利かせて動いたのが良い思い出ですし、最高の表紙になりました！」と撮影時のエピソードを披露した。
そうして完成した写真集に「点数を付けるなら？」と問われると、吉川は「812億点です！」と驚きの数字を発表。「メンバーも自身の写真集にすごい数字を付けていたので、私も（笑）。私の誕生日の8月12日を億倍にした写真集ができました！」と自信を見せた。
すでにメンバーに見せて感想を聞いていたそう。「レッスン後にかなみん（辻野かなみ）とあきちゃん（菅田愛貴）が真っ先に見てくれて、悲鳴のような“かわいい！”をいただきました（笑）。2人ともすでにかわいい写真集を出しているのに、私の写真集もかわいいと褒めてくれました。ファンの方もそんな反応をしてくれるんじゃないかと、さらに自信に繋がりました」と、メンバーのおかげで自信を持てたと明かす。
そんな超ときめき宣伝部は、昨年でグループ結成10周年を迎えた。この10年を振り返り、「あっという間でしたね。“そんなにやっていたんだ！”と驚きます。中学2年生の頃からアイドルをやっているのですが、ここまで続けられるなんて思っていなかったし、写真集を出せるなんて思っていませんでした。とき宣がなかったらできなかったことで、いろんなものを経験させてもらい、10年間に感謝しています」としみじみ。
今後の目標を聞くと、「10年前に予想していなかった未来があったので、また10年後も予想できないものが広がっているのだと思い、ワクワクしています。どんなことがあっても“どんと来い！”という気持ちで乗り越えてきたからこそ今があるので、これからどんな壁にぶつかっても乗り越えていけると思います」と未来への期待に胸を膨らませていた。
『超ときめき宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』は、宝島社より発売中。価格は3850円（税込）。