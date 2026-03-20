MORISAKI WINが、今年の7月にコンセプトライブ＜MORISAKI WIN BIRTHDAY CONCERT 〜WIN are the world〜＞を開催することを発表した

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この公演は、MORISAKI WINがこれまで行ってきたライブ、コンサートでバンマスを務めてきた宮野弦士と村井一帆がそれぞれMORISAKI WINをプロデュースするというコンセプトになる。従来のライブとは一風変わった内容になりそうだ。これまでにミュージカル作品に数多く参加してきたMORISAKI WINだが、今回は舞台公演さながらの構成になり、前半と後半に分かれそれぞれを2人のバンマスが企画プロデュースする。

MORISAKI WINの曲を作編曲など手掛けながらソロデビュー当初からバンド編成のライブにおいて多くの場所でMORISAKI WINと共に歩んで来た宮野弦士が改めてプロデュースするライブは果たしてどの様な公演になるのか。そして、近年MORISAKI WINのピアノストリングス編成の公演に人気と注目が集まっているコンサートの数々でバンマスを担当してきた村井一帆はどの様にMORISAKI WINを魅せるのか。どちらも現地で堪能してほしい。

■＜MORISAKI WIN BIRTHDAY CONCERT 〜WIN are the world〜＞

2026年7月31日（金）恵比寿The Garden Hall

開場18:00 開演19:00 チケット ※ドリンク代別

S席￥12,000-

Aペア席￥10,000

B席￥8,000- 発売日

先行販売

2026/4/11（金）〜4/20（月）23:59まで

プレイガイド最速ぴあ先行

※枚数制限4枚まで