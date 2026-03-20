U-21日本代表が3月の韓国遠征メンバーを発表

日本サッカー協会（JFA）は3月20日、韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバー25名を発表した。

大岩剛監督率いる若き日本代表の顔ぶれに、SNS上では「未来のA代表」「めっちゃ豪華だな」と反響が沸き起こっている。

今回の遠征では27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表との国際親善試合に臨む予定。当初予定されていたトルコ遠征が中東情勢の緊迫化により取りやめとなったため、代替の遠征として決定した。

2028年のロサンゼルス五輪を目指すチームには、GKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）やMF名和田我空（ガンバ大阪）などすでにJ1で出場している選手たちが選出された。また、DF岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）やFWンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）、MF小倉幸成（法政大）といった大学生も多く名を連ねている。

大岩監督のもと、今年1月のU-23アジアカップで連覇を果たした世代のさらなる強化に注目が集まる。SNS上では「面白いメンバー」「やっぱり選手権見てた子はつい注目してしまう」「めちゃ楽しみなメンバー」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）