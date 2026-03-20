´Ú¹ñ¡¢À¤³¦7ÈÖÌÜ¤ÎÄ©Àï¡Ä¸¶È¯¡Ö¸ÅÎ¤1¹æµ¡¡×²òÂÎ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð500Ãû¥¦¥©¥ó¤Î¿·»Ô¾ì³«¤«¤ì¤ë
40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ú¹ñ¤Î»º¶È¤Î²Ð¤òÅô¤·¤¿¹ñÆâ½é¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡Ö¸ÅÎ¤1¹æµ¡¡×¤¬±Êµ×Ää»ß¤«¤é9Ç¯·Ð²á¤·¤¿Íè·î¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²òÂÎ¼êÂ³¤¤òÆ§¤à¡£È¯ÅÅ½ê¤È¤·¤Æ¤Î¼÷Ì¿¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢º£¸å500Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó53Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸¶È¯²òÂÎ»Ô¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤¯³Ë¿´¤Î¥«¥®¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
18Æü¡¢³ø»³µ¡Ä¥·´Ä¹°ÂÍ¸¡Ê¥¥¸¥ã¥ó¥°¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¢¥ó¥¦¥×¡Ë¤Î¸ÅÎ¤¸¶È¯¡£¡Ö¹ñ²ÈÊÝ°Â»ÜÀß¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ë¤Ï¿È¸µ³ÎÇ§¤ª¤è¤Ó·ÈÂÓÅÅÏÃ¼×ÃÇ¥¢¥×¥êÀßÃÖ¼êÂ³¤¤òÆ§¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µðÂç¤Ê³¥¿§¤Î¿åÌ©Èâ¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¸ÅÎ¤1¹æµ¡¤Î·úÊª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÏÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÂ¿¿ô¤Îºî¶È¼Ô¤¬¤¤¤¿¸¶È¯¤Î½ê¡¹¤Ë¡Ö¹©»öÃæ¡×¡ÖÌ¤»ÈÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâÊ¸¤äÉ½¼¨ÈÄ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
3³¬¤Î¥¿¡¼¥Ó¥ó¼¼¤Ç¤Ï¡¢¸¶»ÒÏ§¤ÇÀ¸¤¸¤¿¾øµ¤¤ÇÈ¯ÅÅµ¡¤ò²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¿ÎÐ¿§¤ÎµðÂç¤Ê¥¿¡¼¥Ó¥ó¤¬²ÔÆ¯ÃæÃÇÄ¾¸å¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·úÊª¤ÎÊÒÊý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬Äù¤á¤¿¤Í¤¸1¤Ä¤¬°ÂÁ´±¿Å¾¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦É¸¸ì¤¬¿§¤¢¤»¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1978Ç¯¤Ë¾¦¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¸ÅÎ¤1¹æµ¡¤Ï587¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¡ÊMWe¡Ëµé¤Î¸¶È¯¤Ç¡¢±Êµ×Ää»ß¤·¤¿2017Ç¯¤Þ¤Ç´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤Ë²òÂÎ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¡¢Íè·î¤«¤é²òÂÎºî¶È¤ËÆþ¤ë¡£
¸ÅÎ¤1¹æµ¡¤Î²òÂÎ¤Ï´Ú¹ñ¸¶È¯»º¶È³¦¤¬¸¶È¯¤Î²òÂÎ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»º¶È¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¸¶»ÒÎÏ¸¦µæ±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢Á´À¤³¦¤Ç±Êµ×Ää»ß¤·¤¿¸¶È¯¤Ï215´ð¤Ç¡¢¤¦¤Á25´ð¤À¤±¤¬²òÂÎ¤¬´°Î»¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡£ºòÇ¯3·î´ð½à¤Ç±¿Å¾Ãæ¤Î¸¶È¯¤Î¤¦¤Á²ÔÆ¯Ç¯¿ô¤¬40Ç¯°Ê¾å¤Î¸¶È¯¤Ï·×190´ð¡Ê45¡¥7¡ó¡Ë¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ï44´ð¡Ê10¡¥6¡ó¡Ë¤Ç¡¢²òÂÎ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ïº£¸å¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¸¶È¯1´ð¤¢¤¿¤ê¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤¬7500²¯¡Á1Ãû¥¦¥©¥ó¤È¤¹¤ë¤È¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¸¶È¯²òÂÎ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó500Ãû¥¦¥©¥ó¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¹ñÆâ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤â2030Ç¯Âå¤«¤éÌó26Ãû¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤Î¸¶È¯²òÂÎ»Ô¾ì¤¬³«¤«¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏµðÂç¤À¤¬¡¢¼«ÎÏ¤Ç¸¶È¯²òÂÎºî¶È¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤ÎÀ¤³¦6¥«¹ñ¤À¤±¤À¡£¸ÅÎ¤1¹æµ¡¤Î²òÂÎ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢À¤³¦¸¶È¯²òÂÎ»Ô¾ì¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯6·î¤Î²òÂÎ¾µÇ§¸å¡¢´Ú¹ñ¸¶»ÒÎÏ°ÂÁ´µ»½Ñ±¡¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¸ÅÎ¤1¹æµ¡¤Î²òÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¿åÎÏ¸¶»ÒÎÏ¡Ê´Ú¿å¸¶¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢ÀÐÌÊ¤Ê¤ÉÊÝ²¹ºà¤ò½üµîÃæ¤Ç¡¢²¼È¾´ü¤ËÇÛ´ÉÅ±µî¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ê¤ÉÈó´ÉÍý¶è°è¤Î²òÂÎ¤òÀè¤Ë¿Ê¤á¡¢Êü¼ÍÀþ´ÉÍý¶è°è¤ò½ç¼¡¿Ê¤á¤ë¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½üÀ÷¡¢»ÜÀßÀÚÃÇ¡¢¸¶»ÒÏ§ÆâÉô¹½Â¤Êª¤Î²òÂÎ¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤¬²òÂÎ»º¶È¤Î¸»Àôµ»½Ñ¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¿å¸¶¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö2015Ç¯¤ËÁ´ÂÎ¤Î²òÂÎµ»½Ñ¤òÊ¬Îà¤·¤¿¤¬¡¢·×58·ï¤Îµ»½Ñ¤Î¤¦¤Á¹ñÆâ¤Ç17·ï¤Îµ»½Ñ¤òÌ¤³ÎÊÝ¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¸ÅÎ¤1¹æµ¡²òÂÎ¾µÇ§¿½ÀÁ¸å¤ª¤è¤½6Ç¯´Ö¤Ç¤½¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò´°Î»¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ±ûÂç¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹©³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸¶È¯¤ò¤¤¤«¤Ê¤ë½ç½ø¤Ç²òÂÎ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤·¡Ö¸ÅÎ¤1¹æµ¡¤òÄÌ¤¸¤Æ²òÂÎ¹©Äø¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢²òÂÎ½àÈ÷Ãæ¤Î¸ÅÎ¤1¹æµ¡¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¸ÅÎ¤2¹æµ¡¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿¡£1¹æµ¡¤ò¸«¤ë´Ö¤âÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤«¤é¤Ïµ¡³£²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢È¯ÅÅ½ê¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤ÏÂç·¿¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤¿°ÜÆ°·¿¥Ý¥ó¥×¼Ö¡¢°ÜÆ°·¿È¯ÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¸ÅÎ¤2¹æµ¡¤Ï1983Ç¯¤Ë¾¦¶È±¿Å¾¤ò»Ï¤á¡¢2023Ç¯¤ËÀß·×¼÷Ì¿¤Î40Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ²ÔÆ¯¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¸¶»ÒÎÏ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤«¤é·ÑÂ³±¿Å¾µö²Ä¤ò¼õ¤±¡¢2033Ç¯¤Þ¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£´Ú¿å¸¶¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð29Æü¡¢ÃÙ¤±¤ì¤Ð4·î½é¤á¤ËºÆ²ÔÆ¯¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£