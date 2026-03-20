シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が、19日放送のNHK「SONGS」（木曜後10・00）に出演し、海外留学で広がった音楽表現について語った。

05年に「HOME」でメジャーデビューし、06年から紅白に6年連続出場。「手紙〜拝啓 十五の君へ〜」など大ヒット曲を世に送り出しながら、14年に突然の無期限活動休止を発表した。理由はミュージカル作家になるための勉強をすること。家族で渡米し、音楽の名門として知られる南カリフォルニア大（USC）で、音楽理論や脚本について学んだことを明かした。

19年ごろから、ブロードウェーミュージカルのプロジェクトに参加。「ずーっと、今もう100曲以上、作っているかな？世に出ていくのは20曲くらいになるんですけど、もう2年でさらに50曲、作ると思います」とも明かした。

その一方で、ふるさと四国を表現した楽曲も制作した。「徳島県民にであることだったりとか、もう1回原点に戻りたいなという気持ちが湧いてきたから、作ってみようと思いました」。それが「ふるさとの色」。また21年に開校した徳島県立しらさぎ中学校の校歌も作詞、作曲した。

「自分のアイデンティティーとか、自分のDNAって何なんだろう？自分って何なんだろうって思いますね。離れていれば。私は日本で生まれ育っているから、四国人としてプライドもありますし。我々の山の色は違うと思っているし、川の色も違うと思っているし」

ふるさとへの誇りを口にするアンジェラに、MCの大泉洋は「昔、頼まれるよりは若干、値段は上げたでしょう？ちょっと勉強してるんでって。昔とは違いますよって」と、下世話な質問を投げかけた。

アンジェラは笑いながら「ギャラとかそういう話じゃなくて…」と返答。大泉は「すぐお金の話をするんですよ、この男は。そういうところが気に入らねえんだよ！」と、自虐で笑わせていた。