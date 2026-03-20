お笑いコンビ・ＥＸＩＴが２０日、都内で単独ライブ「はつたんどく」（４月１９日、東京・有楽町よみうりホール、６月２１日、大阪・なんばグランド花月）の取材会を行った。

なんばグランド花月では自身初の単独ライブとなる。ツッコミのりんたろー。は「神聖な場所なので、芸人として幸せを感じる。これが１０年後も２０年後も続いてたらうれしい」と語った。ボケの兼近大樹も「師匠たちが作ってきた場所。髪色も薄めにしようかな」と冗談まじりに思いを語った。

“チャラ男キャラ”に目が行きがちなコンビだが“正統派”漫才にも注目。兼近は「劇場の寄席ネタとかでは、チャラいことは一言も言わない。しゃべくり漫才か、客層見てコント漫才とかやってる」と自信たっぷり。

さらに兼近は、思い描く漫才師像を問われると「ザ・ぼんちさん」と回答。「年取っても、若い子の中に入って漫才やったりしている。俺らも楽しいことを探して、漫才してたらいいな」と理由を明かした。

また、りんたろー。は妻でタレントの本郷杏奈が１月に第２子妊娠を発表したばかり。「父として恥じないネタ、子供に見せられるネタをやりたい。下ネタ封印です」と語っていた。