「こんなに美しい37歳は居ないよ」西野カナ、誕生日の最新ショットに反響！ 「これからも私の青春」
歌手の西野カナさんは3月18日、自身のInstagramを更新。37歳の誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】西野カナ、37歳の誕生日ショットに反響！
この投稿にファンからは、「カナさんお誕生日おめでとうございます」「ほんとにrespectと愛が止まらないです！大好きです」「これからもずーーっと応援してます」「こんなに美しい37歳は居ないよ」「結婚記念日もおめでとう」「年々すてきな女性になっていって本当にいつまでも憧れの女性」「全然37歳に見えません」「これからも私の青春です」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】西野カナ、37歳の誕生日ショットに反響！
「respectと愛が止まらない」西野さんは「37歳になりました」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目では、「Happy Birthday」と書かれた青いスイーツを手にした姿を披露しました。スイーツで表情は隠れていますが、うれしそうな様子が伝わってきて、変わらないかわいらしさが印象的です。
「18周年おめでとう」西野さんは2月20日の投稿で、「今日でデビュー18周年」と感謝の思いをつづっています。コメントでは、「カナちゃん、18周年おめでとう その人間味が魅力」「18年間ずっと、ほんまにずっと、どんなカナちゃんも魅力的で大好きでしかないです」「改めて復帰してくれてありがとう」といった声が寄せられています。西野さんのこれからの活躍も楽しみですね！
(文:古原 美咲)