【ひらがなクイズ】分かったらすごい！ 空欄を埋めてみよう！ 美しい鳥や褒め言葉がヒント
日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、おなかも心も満たされるような言葉から、自然界の美しい生き物の名前まで用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
お□□り
□□いい
□□せみ
ヒント：人や動物のしぐさなどが魅力的で、思わずほほ笑んでしまうような様子を表す褒め言葉といえば？
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▼解説
おかわり（お代わり）
かわいい（可愛い）
かわせみ（カワセミ／翡翠）
食事の満足感を表す「お代わり（おかわり）」、愛らしい様子を指す「可愛い（かわいい）」、そして水辺を彩る「カワセミ（かわせみ）」。日々の習慣、感情の表現、そして美しい自然と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「かわ」という共通の響きによって丁寧につながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、おなかも心も満たされるような言葉から、自然界の美しい生き物の名前まで用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□いい
□□せみ
ヒント：人や動物のしぐさなどが魅力的で、思わずほほ笑んでしまうような様子を表す褒め言葉といえば？
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正解：かわ正解は「かわ」でした。
▼解説
おかわり（お代わり）
かわいい（可愛い）
かわせみ（カワセミ／翡翠）
食事の満足感を表す「お代わり（おかわり）」、愛らしい様子を指す「可愛い（かわいい）」、そして水辺を彩る「カワセミ（かわせみ）」。日々の習慣、感情の表現、そして美しい自然と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「かわ」という共通の響きによって丁寧につながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)