7人組グループ・BTSのRMさん（31）が、公演のリハーサル中に足首を負傷したことが20日、公式ファンコミュニティーサイト『Weverse』で発表されました。

BTSは21日、韓国・ソウルで『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を予定していますが、RMさんはパフォーマンスを一部制限するということです。

所属レーベル『BIGHIT MUSIC』は「RMは3月19日の公演リハーサル中に足首を負傷し、病院で精密検査と診察を受けました」と報告。「検査の結果、“舟状骨捻挫および部分靭帯断裂、距骨捻挫（靭帯損傷および炎症）”と診断され、医師より、ギプス装着後、少なくとも2週間は動きを最小限に抑え、回復に専念すべきであるとの診断を受けました」と説明しました。

そして、「光化門という象徴的な場所でのカムバックステージであるため、完成度の高い公演を実現したいという強い意志をアーティスト本人は持っておりました。しかし当社は、医師の意見を最優先に考慮し、負傷部位の悪化を防ぐため、BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANGにおけるRMの動きを最小限に抑えることを、アーティスト本人とともに慎重に決定いたしました」と報告。続けて、「これにより、RMはステージでの振付など、パフォーマンスが一部制限されますことをご案内いたします」と発表しました。

また、「今回のステージを楽しみにしてくださっていたファンの皆様、ご来場の皆様には、ご期待に沿うことができず、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「パフォーマンスには制限がございますが、RMは可能な範囲でステージに参加し、ARMYの皆様やご来場の皆様とともにステージを作り上げてまいります。長らくこのステージを心待ちにしてくださった皆様に、心を込めたステージをお届けできるよう、全力を尽くしてまいります」としています。