元AKB48で女優の前田敦子（34）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。人気俳優の恋愛観に痛烈なツッコミを入れる場面があった。

この日は俳優の小泉孝太郎とともにゲスト出演。あざと連ドラを視聴する中、MCの山里亮太が「パートナーにどんな変化があったら怪しいなとか思うか？」と聞かれた小泉は「そこまであんまり考えてないですからね。“浮気してるんじゃないかな”とか。そうなっちゃったら仕方ないと思ってるんで」とサラリ。「自分より、そっちの男性の方を魅力に思うのであれば、それは仕方ないことじゃないですか」と続けた。

そんな小泉に、前田は「そっとしておくんですか？」と質問。小泉は「“じゃあ、そろそろもう終わりにしようか”っていう時、“もしかしたらじゃあ、他に気になってる人がいるんだろうな”と思いつつ、別れます」と答えた。

相手に聞くことはないといい、「小泉孝太郎といても、結婚という次のステップがない。もしかしたら、僕をやめて次のステップに、っていうのは感じながら付き合ってたことがあるんで。彼女に無駄な時間を使わせちゃう、その後の人生（を大事にしてもらいたい）」と続けた。

すると、前田は「ずっとステップ台じゃないですか、それじゃあ」と痛烈。小泉も「初めて言われました、“ずっとステップ台”。ステップだったんですね」と苦笑。

前田が「孝太郎さんってステップを跳んで次の男へ」と続けると、山里も「ミスターロイター版。みんなそうやってモンスターボックス越えてって。“いいジャンプだったなー”って」。もう1人のMC、鈴木愛理も「その優しさって、女子からしたら優しさじゃないですよ」と指摘。

前田は「わかんないですもん、それ伝わらないですよ。何考えてるかわかんないな、ってなりますもん」と続けると、小泉は「伝わらないんだよね。苦しいっすね」とポツリ。「20代後半の気持ちになって、苦しくなってきた。今の頭で戻りたいですよ。今だったら、もっと強引に行きますよ。“誕生日、運命なんだよ”って。全然グイグイ」と笑った。