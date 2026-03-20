サッカーＪ２清水の元日本代表ＧＫ権田修一の妻で、元モデルの裕美さんが２０日までに自身のＳＮＳを更新。息子が小学校を卒業したことを明かした。

裕美さんはインスタグラムで「小学校を卒業しました」と書き出し、裕美さんより頭一つ分背の高い息子との親子ショットなどをアップ。「気づいたら、もう卒業。たくさんのお友達や先生方、温かい環境に恵まれ、この日を迎えられたことに感謝です。関わってくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝の言葉を記し、「ここからまた新しいステージへ。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけ、息子へ「おめでとう」と祝福メッセージを送った。

この投稿には「あの小さかった息子さんがゆみさんの背をここまで越すほど大きく成長されて感無量です」「息子さんいつの間に母の身長超えたんですか！？成長が著しくて凄いです」「めっちゃ背高くなってる！」「こんな可愛いお母さん最高です！」「こんな綺麗なお母さんは羨ましすぎます」「小６に見えへん」「素敵な写真すぎる」「めっちゃ身長抜かれてるやん」「でかっ！」「いやいやこれ高校の卒業生かい！！」などのコメントが寄せられている。

裕美さんは２０１０年１２月に権田と結婚し、１３年５月に第１子となる男児を出産した。