元プロレスラーの北斗晶が２０日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に長男・佐々木健之介さん（２７）と出演。親子共演を果たした。

健之介さんは、幼少期は次男、両親の北斗＆佐々木健介とテレビやイベントに一緒に登場しており、２０１２年の２４時間テレビで北斗がチャリティマラソンランナーを務めた時は、最後に母を支えたゴールシーンも涙を誘った。

現在はカナダ在住で、女子プロレスラー・凛と結婚し、２３年８月に第１子長女「すず」ちゃん（１）が誕生した。

今回、正式には初の親子共演で、最後に母に伝えたいこと、を求められると、「２７歳になって、まだ心配される。これからはもうちょっと安心して自分の人生、老後を含めて楽しんで」と笑顔で話した。

体も鍛え、父そっくりのボディーを誇る健之介さんの登場に、ＳＮＳ上では、「長男、親父の健介激似すぎる…」「隣が健介かと思いきやせがれの健之介じゃねえか」「斗晶さん夫妻かと思ったら、北斗さんと長男の方だったわｗ。お父さんに似てるのね」との声が。また、昨年５月末、「好きな物を我慢せずに量を減らして食べる！！」健康的なダイエット法で「６、７キロ」減に成功し、スリムになった北斗の姿に「北斗晶？」「北斗晶か？」と驚きの声もあがっていた。