¡Ú Ç¤Ò¤í¤· ¡ÛÂç³Ø±¡¤Î½¤Î»¼°¤Ë½ÐÀÊ¡Ö½çÅ·Æ²¤Ç³Ø¤Ù¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×à¸¦µæ¤äÊÙ¶¯¤ÇÇ¤Î²¸ÊÖ¤·á·è°Õ¿·¤¿
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÇ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡¤Î½¤Î»¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ç¤Ò¤í¤· ¡ÛÂç³Ø±¡¤Î½¤Î»¼°¤Ë½ÐÀÊ¡Ö½çÅ·Æ²¤Ç³Ø¤Ù¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×à¸¦µæ¤äÊÙ¶¯¤ÇÇ¤Î²¸ÊÖ¤·á·è°Õ¿·¤¿
Ç¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢³ÑË¹¤Ë¥¬¥¦¥ó¤È¤¤¤¦³Ø°Ì»Ñ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥È¤Î°áÁõ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡×¡Ö½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÌµ»ö½¤Î»¡×¤È¡¢2Ç¯´Ö¤Î¸¦µæ¤ÎÆü¡¹¤ò¤Ò¤È¤Þ¤º½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ç»¤¤2Ç¯¡ª¡×¡Ö½çÅ·Æ²¤Ç³Ø¤Ù¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö±¿Æ°À¸Íý¤Î¤³¤È¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»È¤¤Êý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆâÆ£ÀèÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¸¦µæ¤äÊÙ¶¯¤ÇÇ¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤¹¤³¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¡¢º£¸å¤â¸¦µæ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯2·î22Æü¤ÎàÇ¤ÎÆüá¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¡¡Ìµ»ö¤Ë½¤Î»·èÄê¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼«¿È¤Î¸¦µæÆâÍÆ¤ò¡Ö18Ç¯´Ö¤Î¶¥µ»¥Ç¡¼¥¿¤ÈÀ¸Íý»ØÉ¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤ºÇÂç»ÀÁÇÀÝ¼èÎÌ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥é¥½¥óµÏ¿¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ç¤¤¿Í×°ø¤ò±¿Æ°À¸Íý³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´Ø¿´¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ½¤¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö±¿Æ°À¸Íý³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö½¤»ÎÏÀÊ¸ºî¶È¤Ç1.5kgÍî¤Á¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÁêÅö¸·¤·¤¤¸¦µæ¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢Íè¤¿¤ëº£·î27Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¹â¤¤¶¥µ»ÎÏ¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤ò¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤¤Á¤ó¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û