お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。テレビでやりたいことを話した。

絵本作家、映画プロデューサー、実業家など多方面で活躍している西野。テレビ出演に「楽しい」と何度も口にした。

お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が「何かあるんですか？テレビでやりたいこと？」と聞くと、西野は「ロケをやりたい」と宣言。「レギュラー番組はスケジュールの都合で難しいですよ。ただロケは行きたい。体張る系。汗かくのとか」と意外な野望を明かした。

お笑いコンビ「アンジャッシュ」児嶋一哉が「そういうの嫌がってなかった？」と聞くと、「張りすぎるのは嫌ですよ」とした上で、「体張った後に芸人さんと一緒にお風呂入って、“おもろかったな”とか言う。あれがやりたいです」と目を輝かせた。20代でブレークして番組でMCをしていたため、若手のころから体を張る機会が少なかったという。

これに対して、「ハライチ」岩井勇気が「そんな体験会みたいなのやりましょう。それを本気でやっている人がいるんだから」と一刀両断し、笑いを誘った。澤部も「パンサーの尾形（貴弘）さんとかあばれる君に失礼です」と話した。