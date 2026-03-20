お笑いコンビ、蛙亭のイワクラ（35）中野周平（35）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。オズワルド伊藤俊介（36）とイワクラが交際していたことを知らなかった芸人を明かした。

イワクラと伊藤は昨年9月の破局後、この日がテレビ初共演となった。

当時2人はママタルトの大鶴肥満、森本サイダーの4人でルームシェアをしており、イワクラは「結構その時期同じぐらいの仕事量だったんで、仕事の相談とかすごい乗ってくれて」と明かした。「『アメトーーク』（同居芸人）の出演が決まったときに同居人なんで、『アンケートお願いします』って伊藤くんに言ってたんですけど。マネジャーさんに聞いたら、住んで1カ月なのに30個ぐらい私のエピソード送ってくれてて、コイツ（中野）2個しかなくて。めっちゃ良いやつやんコイツって。すてきな方だなと」と伊藤を良く思っていたことを明かした。

中野は交際時について「みんな（2人が）付き合ってたの知ってたんですよ。ただ、僕と畠中（悠＝38）とZAZYさんだけ知らなかった」と告白した。