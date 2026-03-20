みなさんは、「離婚の理由」といわれたらどのような理由を思い浮かべますか。弁護士法人デイライト法律事務所（福岡市博多区）が実施した「2025年 離婚原因調査」によると、男女いずれも「性格の不一致」が最多となりました。



【調査結果を見る】女性側の離婚理由TOP10

調査は、2024年12月〜2025年11月の期間に、同事務所にて離婚相談を行った1439人の相談時アンケートを集計しました。



まず、「女性の離婚理由」を集計したところ、1位「性格の不一致」（36.0%）、2位「精神的虐待」（29.5%）、3位「異性関係（相手）」（20.1%）、4位「その他」（15.7%）、5位「暴力」（12.8%）という結果になりました。



一方、「男性の離婚理由」としては、1位「性格の不一致」（39.0%）、2位「精神的虐待」（18.0%）、3位「その他」（14.0%）、4位「異性関係（自分）」（11.1%）、5位「性的不調和」（10.1%）がTOP5となり、男性と女性で差はあまりないことがわかりました。



この背景として同社は、「昔は専業主婦の方が多く、女性が離婚を決断するのは勇気と覚悟が必要でした。しかし、現在は女性でも働きやすくなり、収入を得ることができるようになったことにより、性格の不一致によってストレスを感じて生活するよりも、離婚して自立したいと考える女性が増えたのではないでしょうか」と考察しています。



離婚の動機を集計した最高裁判所の結果によると、夫側は「性格が合わない」（65.4%）、「その他」（21.6%）、「異性関係」（12.2%）、「暴力を振るう」（12.4%）、「精神的に虐待する」（11.4%）が上位に挙がった一方、妻側では「性格が合わない」（48.9%）、「暴力を振るう」（26.1%）、「精神的に虐待する」（23.5%）、「生活費を渡さない」（22.2%）、「異性関係」（16.5%）が上位となりました。



出典：令和6年司法統計｜最高裁判所



ちなみに、アメリカの離婚理由としては、1位「コミュニケーションの問題」、2位「愛情が冷めた」、3位「性の不一致」、4位「若すぎた」、5位「ドラッグやアルコール等の中毒」が上位となり、日本の場合と同じような理由が多くなった一方で、「ドラッグ」の問題と「若すぎた」などが特徴的となっています。



参考：Women’s Health



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【出典】

▽弁護士法人デイライト法律事務所／離婚原因ランキング、トップは意外にも・・・【弁護士が解説】