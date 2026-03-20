＜義妹にマンション譲れ？＞騙されていた夫！解雇トラブルに借金、嘘だらけの義妹夫婦【第4話まんが】
私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトと暮らしています。先日、私の母が亡くなりました。母が暮らしていたのは私名義のマンションです。すると夫が空き部屋になったマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出しました。しかし義妹のマナさんやその夫であるコウタさんは、所有者である私に対してあまりに無礼な態度です。都合よく資産をタダで奪い取ろうとしているだけなのでしょう。夫にもきちんと真実を見てもらうことにしました。
私は義妹夫婦に対してどうしても疑念が拭えませんでした。そこでなぜマンションをほしがっているのか調べさせてもらったのです。すると金銭トラブルやそれに伴う解雇、消費者金融への借金の話が浮かび上がってきました。
夫は絶句していました。そりゃそうです。困っている義妹夫婦の助けになればと思っていたのに、嘘をつかれて騙されていたのですから……。真実を知って立場がなくなった夫は、私に向かって逆ギレしてきました。私は冷静に返します。
興信所に調査を依頼した結果、義妹夫婦の嘘はあっさり暴かれました。解雇理由は借金によるトラブルで、現在も数百万円の負債を抱えているのだそう。しかも義妹のSNSアカウントには「チョロすぎ」というナメきった言葉が……。おそらくは私のマンションをタダ同然で手に入れ、現金化しようと企んでいたのでしょう。
「週末、義両親にも来てもらう」と言うと、夫は言葉を失っていました。私が本気で夫との関係を「切る」準備を始めたことを悟ったのでしょう。これから夫は自分の犯した過ちの大きさに、ジワジワと追い詰められるのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私は義妹夫婦に対してどうしても疑念が拭えませんでした。そこでなぜマンションをほしがっているのか調べさせてもらったのです。すると金銭トラブルやそれに伴う解雇、消費者金融への借金の話が浮かび上がってきました。
夫は絶句していました。そりゃそうです。困っている義妹夫婦の助けになればと思っていたのに、嘘をつかれて騙されていたのですから……。真実を知って立場がなくなった夫は、私に向かって逆ギレしてきました。私は冷静に返します。
興信所に調査を依頼した結果、義妹夫婦の嘘はあっさり暴かれました。解雇理由は借金によるトラブルで、現在も数百万円の負債を抱えているのだそう。しかも義妹のSNSアカウントには「チョロすぎ」というナメきった言葉が……。おそらくは私のマンションをタダ同然で手に入れ、現金化しようと企んでいたのでしょう。
「週末、義両親にも来てもらう」と言うと、夫は言葉を失っていました。私が本気で夫との関係を「切る」準備を始めたことを悟ったのでしょう。これから夫は自分の犯した過ちの大きさに、ジワジワと追い詰められるのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子