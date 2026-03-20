“新ネタ縛り”の賞レース開催 M-1、キングオブコント、R-1、THE SECONDファイナリストら出場 内村光良が大会委員長 22日テレ東で放送「シン・チャップリン杯」
テレビ東京で毎週土曜深夜に放送中のお笑いネタ番組『すっかり にちようチャップリン』が22日午後10時から、「シン・チャップリン杯」と題した特番を放送する。番組内で行われてきた新たな賞レース最終決戦の模様を届ける。
【番組カット】誰が栄冠を手に!?大悟も笑顔を見せたの賞レース「シン・チャップリン杯」
番組では、昨年12月13日の放送より、レギュラー陣の名前を冠した新たな賞レースを6回にわたって開催。審査基準は「おもしろ点」＋賞レースごとに設定された〇〇点。「シン・田中杯」はキモカワ点、「シン・井戸田杯」は大声点、「シン・ハリセンボン杯」はほっこり点、「シン・ノブ杯」はクセ点、「シン・大悟杯」はアホ点、「シン・土田杯」は熟成点で、ネタバトルを繰り広げてきた。
出場芸人は、番組データや最新のお笑い情勢をインプットした“チャップリンAI”が選抜。審査員長＋観客が「おもしろ点」「〇〇点」合計100点満点で審査、各上位2組、全12組が、最終決戦に挑む。
本大会で披露するネタの条件は、テレビ初出しの新ネタ。点数も「おもしろ点」に加え、新しいと感じる要素があったかどうかの「あたらし点」が審査基準となる。今回の審査員は、“新しさ”がポイントの本大会にふさわしい新世代のスペシャルゲスト、あの、矢花黎（B＆ZAI）プラス観客の総勢200人。合計400点満点の戦いとなる。優勝者には、今のテレ東の“限界”となる超豪華賞金＆副賞が贈呈される。
面白さだけじゃ勝てない、ジャンル関係なしの賞レースを勝ち抜き、特番進出を果たしたのは、 “キモカワ芸人”のカナメストーン・ZAZY、“大声芸人”のきしたかの・めぞん、“ほっこり芸人”のマシンガンズ・大自然、“クセ強芸人”のマルセイユ・ナチョス。、“アホ芸人”のケビンス・ネルソンズ、”ベテラン芸人“の流れ星☆・ハンジロウ。ふたを開けてみれば、M-1、キングオブコント、R-1、THE SECONDファイナリストほか、若手からベテランまで実力派が集結する展開となった。
番組内賞レースの特番は、約5年ぶりとなる今回。番組としては過去最大の観客数となり、大会委員長・内村光良も「こんなにお客さんが入ったのは初めて！」と興奮気味。また番組の終わりには、「やっぱり“あたらし点”というのは、なかなか難しいところがあったんじゃないか」と労をねぎらいつつ、「新作にしてはめっちゃ練られていて、めっちゃよかったと思います！」と12組の健闘を称える場面もあった。
漫才・コント・ピン芸…果たしてどんな“あたらし”ネタが飛び出すのか。豪華賞金＆副賞は誰の手にわたるのか。
特番直前となる、21日のレギュラー放送は、賞レースでは重要なネタ順を決める抽選会の模様を届ける。
■小比類巻将範プロデューサー（テレビ東京 制作局）コメント
とにかく、盛り上がりました！まずは、「テレビ初だしネタで、何かしらの新しい要素を入れ込んでください」と言うムチャブリに対し、完成度の高いネタを仕上げてきて下さった12組の芸人さん達に大感謝です。12月の「シン・田中杯」を皮切りに、レギュラー陣のみなさんにも一肌脱いでもらい、予選を大いに盛り上げてもらいました。
そして、迎えた最終決戦…笑いました。「やっぱりお笑いって最高だな」と改めて感じました。なので、ぜひ観てもらいたいです！
ちなみにですが…大会後、ある芸人に「チャップリンじゃなかったら、“新ネタで勝負”は引き受けてなかったです」と言われました。イイ言葉です。番組は只今11年目を爆走中！立ち上げのきっかけとなったMC内村さんの「若手にチャンスをあげられるネタ番組やりましょうよ」を合言葉に、これからも“上質で最高におバカな笑い”をお届けします！
■各賞レース結果
◆シン・田中杯 審査基準：おもしろ＆キモカワ（キモカワ芸人）
1位 カナメストーン ８２点（３８点＆４４点） ／ 2位 ZAZY ８１点（４１点＆４０点）
◆シン・井戸田杯 審査基準：おもしろ＆大声（大声芸人）
1位 きしたかの ８８点（４１点＆４７点） ／ 2位 めぞん ８２点（３５点＆４７点）
◆シン・ハリセンボン杯 審査基準：おもしろ＆ほっこり（ほっこり芸人）
1位 マシンガンズ ８３点（４６点＆３７点） ／ １位 大自然 ８３点（４４点＆３９点）
◆シン・ノブ杯 審査基準：おもしろ＆クセ（クセ強芸人）
1位 マルセイユ ８８点（４８点＆４０点） ／ 2位 ナチョス。 ８７点（４８点＆３９点）
◆シン・大悟杯 審査基準：おもしろ＆アホ（アホ芸人）
1位 ケビンス ９６点（４６点＆５０点） ／ 2位 ネルソンズ ９１点（４４点＆４７点）
◆シン・土田杯 審査基準：おもしろ＆熟成（ベテラン芸人）
1位 流れ星☆ ９１点（４７点＆４４点） ／ 2位 ハンジロウ ９０点（４８点＆４２点）
【番組カット】誰が栄冠を手に!?大悟も笑顔を見せたの賞レース「シン・チャップリン杯」
番組では、昨年12月13日の放送より、レギュラー陣の名前を冠した新たな賞レースを6回にわたって開催。審査基準は「おもしろ点」＋賞レースごとに設定された〇〇点。「シン・田中杯」はキモカワ点、「シン・井戸田杯」は大声点、「シン・ハリセンボン杯」はほっこり点、「シン・ノブ杯」はクセ点、「シン・大悟杯」はアホ点、「シン・土田杯」は熟成点で、ネタバトルを繰り広げてきた。
本大会で披露するネタの条件は、テレビ初出しの新ネタ。点数も「おもしろ点」に加え、新しいと感じる要素があったかどうかの「あたらし点」が審査基準となる。今回の審査員は、“新しさ”がポイントの本大会にふさわしい新世代のスペシャルゲスト、あの、矢花黎（B＆ZAI）プラス観客の総勢200人。合計400点満点の戦いとなる。優勝者には、今のテレ東の“限界”となる超豪華賞金＆副賞が贈呈される。
面白さだけじゃ勝てない、ジャンル関係なしの賞レースを勝ち抜き、特番進出を果たしたのは、 “キモカワ芸人”のカナメストーン・ZAZY、“大声芸人”のきしたかの・めぞん、“ほっこり芸人”のマシンガンズ・大自然、“クセ強芸人”のマルセイユ・ナチョス。、“アホ芸人”のケビンス・ネルソンズ、”ベテラン芸人“の流れ星☆・ハンジロウ。ふたを開けてみれば、M-1、キングオブコント、R-1、THE SECONDファイナリストほか、若手からベテランまで実力派が集結する展開となった。
番組内賞レースの特番は、約5年ぶりとなる今回。番組としては過去最大の観客数となり、大会委員長・内村光良も「こんなにお客さんが入ったのは初めて！」と興奮気味。また番組の終わりには、「やっぱり“あたらし点”というのは、なかなか難しいところがあったんじゃないか」と労をねぎらいつつ、「新作にしてはめっちゃ練られていて、めっちゃよかったと思います！」と12組の健闘を称える場面もあった。
漫才・コント・ピン芸…果たしてどんな“あたらし”ネタが飛び出すのか。豪華賞金＆副賞は誰の手にわたるのか。
特番直前となる、21日のレギュラー放送は、賞レースでは重要なネタ順を決める抽選会の模様を届ける。
■小比類巻将範プロデューサー（テレビ東京 制作局）コメント
とにかく、盛り上がりました！まずは、「テレビ初だしネタで、何かしらの新しい要素を入れ込んでください」と言うムチャブリに対し、完成度の高いネタを仕上げてきて下さった12組の芸人さん達に大感謝です。12月の「シン・田中杯」を皮切りに、レギュラー陣のみなさんにも一肌脱いでもらい、予選を大いに盛り上げてもらいました。
そして、迎えた最終決戦…笑いました。「やっぱりお笑いって最高だな」と改めて感じました。なので、ぜひ観てもらいたいです！
ちなみにですが…大会後、ある芸人に「チャップリンじゃなかったら、“新ネタで勝負”は引き受けてなかったです」と言われました。イイ言葉です。番組は只今11年目を爆走中！立ち上げのきっかけとなったMC内村さんの「若手にチャンスをあげられるネタ番組やりましょうよ」を合言葉に、これからも“上質で最高におバカな笑い”をお届けします！
■各賞レース結果
◆シン・田中杯 審査基準：おもしろ＆キモカワ（キモカワ芸人）
1位 カナメストーン ８２点（３８点＆４４点） ／ 2位 ZAZY ８１点（４１点＆４０点）
◆シン・井戸田杯 審査基準：おもしろ＆大声（大声芸人）
1位 きしたかの ８８点（４１点＆４７点） ／ 2位 めぞん ８２点（３５点＆４７点）
◆シン・ハリセンボン杯 審査基準：おもしろ＆ほっこり（ほっこり芸人）
1位 マシンガンズ ８３点（４６点＆３７点） ／ １位 大自然 ８３点（４４点＆３９点）
◆シン・ノブ杯 審査基準：おもしろ＆クセ（クセ強芸人）
1位 マルセイユ ８８点（４８点＆４０点） ／ 2位 ナチョス。 ８７点（４８点＆３９点）
◆シン・大悟杯 審査基準：おもしろ＆アホ（アホ芸人）
1位 ケビンス ９６点（４６点＆５０点） ／ 2位 ネルソンズ ９１点（４４点＆４７点）
◆シン・土田杯 審査基準：おもしろ＆熟成（ベテラン芸人）
1位 流れ星☆ ９１点（４７点＆４４点） ／ 2位 ハンジロウ ９０点（４８点＆４２点）