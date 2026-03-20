プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、25年1月に芸能界を引退した元タレント・中居正広さん（53）への思いをつづった。

木下氏は「これは、中居正広さんに頂いたサインです。ファンの方にとって不適切でしたら、すぐに削除します」とし、05年に中居さんからもらったという色紙の画像をアップ。「多くの人にとって、中居正広さんは、気づけば人生のそばにいた『特別な存在』だったのではないでしょうか。楽しいときも、しんどいときも、あの声や言葉に救われた記憶がある人も多いと思います」とつづった。

また「一方で、報道に触れて、さまざまな思いを抱いている方がいることも、当然のことだと感じています。だからこそ、軽々しく語るべきではないのかもしれません。それでも、静かに見守りながら、『またあの声を聞きたい』と思っている人がいるのも、また事実だと思います」とも。

そして「もし、心とタイミングが整ったときに、どんな形でも戻ってきてくれたなら、それは“復帰”ではなく、新しい中居正広さんとの再会。無理はしなくていいです。でも、もし叶うなら。また、あの場所で。また、あの声で。静かに、その日を待っています」と思いをつづっていた。