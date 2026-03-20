インスタグラマーで起業家のＭＥＧＢＡＢＹが２０日までにインスタグラムを更新し、自身が立ち上げたブランドが３月末で終了することを報告した。

「ご報告があります」とし、「２０１８年にスタートしたｍｅｇｏｏｄ ｂｅａｕｔｙ ／ ｍｇｂ ｓｋｉｎ ／ ｍｇｂ ｂａｂｙ は、２０２６年３月末をもって終了することになりました。８年間、本当にありがとうございました。突然のご報告になってしまい、申し訳ありません」と公表。

「でも、これは簡単に決めたことではありません。昨年、立ち上げから一緒に走ってきた前社長が離れ、２０１８年のスタートから共に開発してきた仲間も韓国へ帰国し、そこからブランドの体制は大きく変わりました。正直に言うと、あの出来事が大きな転機でした」と明かし、「その後、パートナー会社との方向性の違いもあり、何度も話し合いを重ねましたが、契約満了という形で一区切りを迎えることになりました。私は続けたかった。でも、ｍｇｂ ｓｋｉｎ の商標は私個人のものではなく、どれだけ想いがあっても守りきることができませんでした。それが現実です」と経緯を説明した。

「悔しいし、悲しい。立て直せなかった自分の力不足も痛感しています。それでも、この８年間は間違いなく私の人生そのものでした。どんなに苦しい時も、みんなの言葉に何度も救われました。支えてくれたから、私はここまで来られました」と思いを吐露。

「私は諦めません。必ずこの経験を意味のあるものにして、もらった愛はこれからの挑戦で絶対に返します。だから、少しだけ待っていてほしいです。そしこれからも、温かく見守ってもらえたら嬉しいです」と前を向き、「８年前、何もないところから一緒に作ってくれたメンバー、関わってくださった皆さま、そして愛してくださった皆さまへ。本当に、本当にありがとうございました。私は、人の足を引っ張るのではなく、人の手を引っ張れるような人間でいたいと思います。ｍｅｇｂａｂｙ」と結んだ。

ＭＥＧＢＡＢＹはインスタグラムのフォロワーが７７万を超えるインフルエンサー。フォロワーからは「寂しいし悲しいです」「ずっと応援してます」「また笑顔で戻って来て下さい」などの声が寄せられている。