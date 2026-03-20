頼清徳総統、台湾初の国産潜水艦「海鯤」を視察 内部を初公開
（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は19日、南部・高雄市を訪れ、台湾初の国産潜水艦試作艦「海鯤」を視察した。視察の写真と動画が同日、公開された。海鯤の内部が外部に公開されるのは初めて。
海鯤は2020年11月に建造を開始し、これまでに6回の潜航試験が実施された。
頼総統はこの日、建造を担う台湾国際造船（台船）で建造計画の状況を聞き取った後、海鯤に乗艦した。また、剣竜級潜水艦「海竜」の視察も行い、性能向上について確認した。
頼総統は視察後のあいさつで、「主権があるからこそ国家がある。実力があるからこそ平和がある」と述べ、与野党が団結して国防を支える必要性を改めて訴えた。また、行政院（内閣）提出の国防特別条例案を立法院（国会）で早期に可決するよう野党に呼びかけた。
国防特別条例案を巡っては、昨年11月に閣議決定されたが、立法院での審議が進んでいない。野党・国民党や民衆党からもそれぞれの案が提出されており、国防部（国防省）は16日、もし行政院とは異なる案が採用されれば、全体の軍事投資計画が乱され、深刻な影響が出るとして懸念を示した。
（葉素萍／編集：名切千絵）
海鯤は2020年11月に建造を開始し、これまでに6回の潜航試験が実施された。
頼総統はこの日、建造を担う台湾国際造船（台船）で建造計画の状況を聞き取った後、海鯤に乗艦した。また、剣竜級潜水艦「海竜」の視察も行い、性能向上について確認した。
国防特別条例案を巡っては、昨年11月に閣議決定されたが、立法院での審議が進んでいない。野党・国民党や民衆党からもそれぞれの案が提出されており、国防部（国防省）は16日、もし行政院とは異なる案が採用されれば、全体の軍事投資計画が乱され、深刻な影響が出るとして懸念を示した。
（葉素萍／編集：名切千絵）