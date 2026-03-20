家庭の備蓄を見直すタイミングに。長期保存できて美味しい「保存水」おすすめセレクション
【画像を見る】7年保存でき、買い替えの手間が減る！「純天然７年保存水」
東日本大震災から今年で15年。震災の記憶を風化させず、次の世代へ教訓を伝えるためにも、防災リュックの点検や避難経路の確認、備蓄品の見直しをしておきたいものです。なかでも欠かせないのが「水」。今回は、長期保存ができて、いざという時にも美味しく飲める保存水を厳選してご紹介します。
保存水 備蓄水 水の架け橋 12年 水 500ml 24本入り
5,999円（税込み）
持ち運びしやすい500mlサイズのアルミボトル缶備蓄水。「日光・紫外線や酸素を透過しない」アルミニウムの素材の特徴を生かしたボトル缶を採用しているため、保存期間は製造日より12年。脱プラ、備蓄コストや交換頻度の削減にも貢献します！
■7年保存してもおいしく飲める純天然アルカリ水
純天然７年保存水
2L×6本組 1,944円（税込み）
500ml×24本組 3,888円（税込み）
程よいミネラル含有量で、のどごしまろやかな軟水。外気に触れることなく無菌状態でボトリングしているため、品質とおいしさをそのまま長くキープします。用途によって使い分けできる2サイズを用意しました。
無菌充塡システムで長期間、成分は変わらず
地下数百メートルからくみ上げた、非加熱の天然水を水源から直接採水し、人の手が入らない無菌充塡システムでボトリング。国際規格認証の高い品質管理により、7年以上成分が変化しないことを検査ずみです。
島根県で数百年の歳月をかけてろ過された天然水
島根県浜田市の地下700ｍの花こう岩の下から湧出した、純天然アルカリイオン水です。
■備蓄の安心感が段違い「超長期保存水」
保存水 2L 15年 【15年保存水】2L×12本（6本入り×2ケース）カムイワッカ麗水
5,678円（税込み）
北海道の天然水を加熱殺菌して作られた保存水。水質の良さと保存性抜群の容器・キャップを採用することで、賞味期限が製造日よりなんと15年となっています。こまめに保存期限をチェックして差し替えする必要がないのがうれしい！
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今回ご紹介した保存水は、どれも「長く安心して備えられる」ことにこだわったものばかり。年に一度は、家族で「家庭の備え」を再確認する日を作りましょう！
文＝徳永陽子