Photo: 門岡 明弥

ROOMIE 2026年1月16日掲載の記事より転載

たまに雨が降ったときや花粉の時期にストレスを感じるのが「部屋干し」。

というのも、部屋干しできるスペースが少ないんです。部屋干しスペースを拡張するにも、大きなハンガーラックなどは圧迫感があるので取り入れたくないし……などと悩んでいました。

山崎実業の隠れた逸品

山崎実業「tower フィルムフック エアコン室内物干しポールホルダー」

省スペースに部屋干し環境整えたい！と思っていたときに見つけた、山崎実業の「フィルムフック エアコン室内物干しポールホルダー」。

名前だけ見たときは「エアコン室内干しポールホルダーってどんなアイテムなのかな？」と思いましたが、どうやらエアコンに取り付けることで部屋干しスペースを拡張できるアイテムなのだそう。

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エアコンの側面を活用

説明書には取り付け時の注意書きがこと細かに書いてあります。

下地がしっかりしていない壁に取り付けられているエアコンや、光沢のない面、凸凹した面には取り付けられないので、きちんとチェックしておくと安心です。

我が家のエアコンは取り付けしても問題なさそうだったので、早速取り付け開始。

まずはフィルムフックをエアコンの両側面に貼り付けます。

接着面は両側とも同じ位置に貼り付ける必要があるため、付属の測定シートを使いながらていねいに貼り付けていきます。

貼り付けた後は指で強く押し付けて密着させ、接着面の貼り付けは完了。

このとき、定着させるために24時間以上おくのがいいとのことです。

反対側も同様の手順で貼り付けたら、フック本体をカチッとなるまで差し込みます。

最後に普段使っている洗濯竿を通して、完成。いい感じに部屋干しスペースが拡張されました！

部屋干し効率アップ

耐荷重は約3kg（竿・ポールの重さ含む）ではありますが、思った以上に安定感がある印象です。ぐらつくこともありませんし、洗濯竿がいきなり落ちてきそうな気配もなし。

また、エアコンの風が当たりやすい位置でもあるため、思った以上に速く洗濯物が乾く点も◎でした。

ここだけで全ての洗濯物を干せるわけではないものの、少しスペースが増えただけでも部屋干しの快適さは大きく変わるものですね。買ってよかった！

そして「エアコンの下を部屋干しスペースにしよう」という発想はどこから湧いて来るんでしょう……。山崎実業の目の付けどころには、相変わらず驚かされます。

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Photo: 門岡 明弥