こりゃ、何個も欲しくなる♡【ダイソー】バッグやポーチにつけたい！「サンリオキーホルダー」

キャラクターアイテムの人気ぶりは高まる一方！ お気に入りのキャラクターを手軽に取り入れるなら実は【ダイソー】も狙い目なんです。今回注目したのは、サンリオキャラクターのラバーキーホルダー。小ぶりなサイズ感とキュートなデザインで、何個でも欲しくなりそうなアイテムです。いつものバッグやポーチ、スマホショルダーなどに付けるだけで気分も特別感もアップする予感。

かわいさ満点のサンリオぷちチャーム

【ダイソー】「ぷちコーム ラバーキーホルダー」「ぷちリング ラバーキーホルダー」「ぷちミラー ラバーキーホルダー」各\110（税込）

サンリオのぷちチャームは、リング・ミラー・コームの3つのラインナップで、それぞれ6種類の展開。ハローキティやマイメロディ、ポムポムプリンなど人気キャラクターのデザインがそろっています。小さめサイズなので、大人女性のもさりげなく付けられそう。華やかさを演出できるゴールドカラーのチャームも◎

夜道でも安心な反射キーホルダー

【ダイソー】「反射キーホルダー」各\110（税込）

かわいいだけでなく、安心感もプラスできそうなのが反射タイプのキーホルダー。ライトが当たると反射する素材が使われているので、夜道でも居場所が分かりやすくなります。ハローキティ ＆ マイメロディのダイカットデザインがかわいらしく、バッグに付けるだけでアクセントに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M