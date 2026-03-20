ジャイアンツとのオープン戦に先発登板

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、18日（日本時間19日）に米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振3四死球の内容だった。今季初実戦ながら最速は99.9マイル（約160.7キロ）を計測。米国では衝撃が広がっていた。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への参加を経て遅れた今季初登板。大谷は初回をたった5球で三者凡退とすると、2回には先頭ラモスに二塁打を打たれるも2奪三振で得点を与えなかった。

3回には2四死球とやや乱れたが、ベイリーを77.5マイル（約124.7キロ）の緩いカーブで見逃し三振に仕留めるなどピンチを脱した。5回もマウンドに上がり、打者1人を打ち取って降板。観客は立ち上がって拍手を送った。

WBC敗退から4日、マイアミでは侍ジャパンの選手を相手に実戦形式の練習で登板していたとはいえ、圧巻の投球に「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏も脱帽するしかなかった。

自身のXに投球シーンを添え、「真面目な話、私の脳ミソは時々、これほどの才能を処理できない。我々はいつの間にか、麻痺してしまっているのだと思う。決してそれを当然だとは思ってはいけないのに」と困惑気味に綴った。

さらに、ファンから「本当に馬鹿げてるよ。まるで1996年にケベック州政府が極秘実験を行って、ペドロ（・マルティネス）と（ブラディミール・）ゲレーロ・シニアを無理やり一人に融合させた、とでも言わんばかりのレベルだ」との声が届くと、「まさにそれ！ 東京で彼のバッティング練習を見たけど、本当に開いた口が塞がらなかった。わざわざ2階席まで行って見たんだけど、飛んでくるボールを避けないといけなかったんだ。1回や2回じゃない。何度もだ」と、興奮気味に返した。

シーズン開幕前から大谷への賛辞を並べたフリードマン氏。「SNSだから、誰かを叩いたり、過剰に持ち上げていると言われるか……まあ、なんでもいいんだが。嫌いなら嫌いで勝手にどうぞ」「私は一歩引いて、いまだに信じられない何かを、ただただ称賛していたいんだ」と、その才能に惚れ込んでいた。



（THE ANSWER編集部）