

Snow Man佐久間大介

Snow Manの佐久間大介が19日、都内で開催されたペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に、ブランドムービー・CMに出演した犬・猫とともに登壇。犬がその場で選んだ質問に佐久間が答える「ナンバー”ワン”トーク！！」を行なったほか、猫に「懐石」をあげて、佐久間が一緒に暮らしている愛猫との自宅の様子を再現した。また、「懐石」アンバサダー2年目と佐久間の愛猫2匹の誕生日を祝う特製ケーキも用意され、サプライズでお祝いした。

【動画】Snow Man佐久間大介、ペットライン「懐石」ブランドムービー＆新CM＆メイキング

トークセッションでは「懐石」アンバサダー2年目を迎える佐久間大介が登場。佐久間の愛猫ツナくんとシャチちゃんについて聞かれると、「朝起きるとリビングに猫ちゃんたちがいるんですが、もはや「懐石ほしい！」と話しかけてくるというか（笑）。夢中になってすごい勢いで食べていて、ゆっくり食べなと言うくらいです」と愛猫への想いをにじませた。

発表会で公開されたブランドムービーについては、「今回初めて一緒に撮影した犬のウメちゃんは、撮影中も夢中になって懐石のところに走っていってしまったりしていた。猫のシエルちゃんは僕の膝に乗せると落ち着くみたいですぐ寝ちゃうので、「寝ないで〜」と呼びかけたりしていました」と動物好きの佐久間らしいエピソードを語った。

ブランドムービーで佐久間さんと共演した犬のウメちゃんが登場し、ステージに並べられた「懐石」愛犬用の中から気になるものを選んだ。商品には佐久間さんの”No.1”に関する質問がついており、「ペットと過ごす中で一番幸せな時間は？」という質問には「僕の胸の上で寝ていたりするのが、僕のことが好きなんだなと思えて幸せです。ツナとシャチで場所を取り合ったりもするのですが、ツナの方がお兄ちゃんなので避けてくれたりして、ありがとうと伝えています。」と日常が垣間見えるトークを披露された。

佐久間とツナくん、シャチちゃんの日常を”解析”すべく、「か・い・せ・き」の4文字を使用した「懐石で"あいうえお作文"」で発表した。か. 可愛いだけじゃダメですか？い. いいに決まってる！！せ. 世界一可愛いき. キミは猫様だから

また、ツナくん、シャチちゃんの写真も公開し、「ええ！うちの子可愛い！」と愛情を爆発させながら、懐石をあげると袋にまで顔を突っ込んできたりします」とエピソードを話した。

ブランドムービーにも登場した猫のシエルちゃんも登場し、佐久間から「懐石」の”ごほうび”をあげてもらった。大注目の中なかなか食べられないシエルちゃんに、佐久間は「緊張しちゃうよね」と声をかけながら、懐石を手に出して少しずつ取ってあげるとシエルちゃんも安心して食べ始め、撮影で築いた信頼関係が垣間見える場面もあった。

4月から「懐石」アンバサダー2年目を迎える佐久間と、3月27日が誕生日のツナくん、4月17日が誕生日のシャチちゃんをお祝いするため、サプライズで「懐石」オリジナルケーキが用意された。佐久間は「2年目も続けられることが本当に嬉しいです。全家庭の猫ちゃんワンちゃんに懐石を食べてもらいたいと思っていますし、最近食いつきが悪いなという方やご褒美を上げたい方にもぜひ懐石を試してみてほしいです」と想いを語った。