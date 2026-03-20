女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２０日に、第１２０話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

トキ（郄石）は、自分でも読める本を書いてほしいと提案し、ヘブン（トミー・バストウ）の視界が開ける。トキが読める本、読みたい本。それは、怪談だった。２人の怪談執筆が始まり、完成させた。

松野家はファミリー総出で喜び、完成を祝福した。ヘブンは、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の元にも怪談を届けた。ヘブンからの新作を待ちわびていたイライザだったが…。怪談を数ページ開くやいなや「まさか。なぜ、なぜ最後にこんな幼稚な！なぜ！」と英語で絶叫した。

ネットは「めっちゃ怒ってたなー」「イライザ『コレジャナイ』」「松野家とイライザさんの温度差…」と反応に少々戸惑い。イライザが激怒した理由については「怪談に興味無かったものね」「学がないトキでも読める本をと書いた『怪談』は、イライザからすると幼稚に見えるのか！あー！そういう！求めていたものではなかったのか！こう、もっと学術性がある感じのが欲しかったのか」「そりゃイライザが来日した時ついていけなかった話題だもの」と想像した。

また「ああ、イライザにとっては『幼稚』と映るのか。今まで通りの紀行文みたいのを期待してた側からしたら、急に童話みたいな物語送って来られたら面食らうかもな。でも、読んでくれ。ストーリーとしての面白さがぜったいある。お願いだよ」「イライザの反応、銀二郎も一緒だった寺での怪談話のシーンが頭によぎる。あの時の反応が今に繋（つな）がってるのかな」「彼女が期待したものではなかったんだね。でもそれがベストセラーになる。海外のホラーとは全く違う日本の怪談」などの声が寄せられた。