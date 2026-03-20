Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ堀米悠斗（３１）が、生まれ故郷での３４２５日ぶり勝利を狙い、先発ピッチに立つ。

札幌は２１日、ホームでＪ２甲府と対戦する。２０日に宮の沢で行われた練習を順調に終えた堀米悠は、今季本拠地初戦となった２月２８日の岐阜戦（１●２）は、メンバー入りはするも不出場だった。２試合連続のスタメンが濃厚なホーム初出場となる戦いへ「多くのコンササポーターが来てくれるので。今シーズンのホーム初勝利というところを一番に考えてプレーしなきゃいけない」と必勝を期した。

今年、下部組織から過ごした生まれ故郷の札幌へ１０年ぶりに復帰した。甲府戦を戦うプレミストドーム（旧札幌ドーム）は、プロ入りした２０１３年から通算３年間、本拠スタジアムとして戦った場所。「独特な素晴らしい雰囲気がある。またあの声援を背に戦えると思うと、楽しみな気持ちがめちゃくちゃ強い」と声を大にした。

ピッチだけでなく、着衣にも強い思いがある。今季出場した２試合はいずれも敵地だったため、白ユニホームでの戦いだった。「僕自身、赤黒のユニホームにはすごくこだわりを持っているし、より強い気持ちを持って入りたい。チームメートにもそういった姿勢を伝染させていけるよう、自分のプレーでまず示したい」。クラブ創設から受け継がれてきたユニホームを身にまとい、心身両面でチームを先導していく。

堀米悠がドームのピッチに立って勝利を挙げたのは、２０１６年１１月３日の讃岐戦が最後。４―１で勝ち、同年のＪ２優勝につなげた一戦以来、３４２５日ぶりの勝利に向けて「チームが勝つために、どういう流れでゲームを進めていったらいいのかをしっかり読みながらやっていく」。プレーは熱く、頭は冷静に。プロ通算３５３戦出場の経験も生かし、今季初の２連勝を飾り、反撃体制を作り出す。（砂田 秀人）