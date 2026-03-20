“ロス世代”U−21日本代表の韓国遠征メンバー決定！ 名和田、石渡、小倉ら逸材揃う
日本サッカー協会（JFA）は20日、韓国遠征に臨むU−21日本代表メンバー25人を公式サイト上で発表した。
今回の遠征は、23日から30日にかけて韓国の天安で実施される。当初は3月のインターナショナルマッチウィークを利用してトルコのアンタルヤでの遠征を計画していたものの、中東情勢の悪化に伴い、14日に遠征の中止が決定。関係各所との調整によって韓国遠征が実現し、27日にU−21アメリカ代表戦、29日にU−23韓国代表戦が組まれた。なお、いずれの試合も一般非公開となる。
JFAが発表した、大岩剛監督が率いる“ロス五輪世代”のU−21日本代表メンバー25人は次のとおり。
▽GK
12 小林将天（FC東京）
1 ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▽DF
2 梅木怜（FC今治）
3 関富貫太（横浜F・マリノス）
4 永野修都（藤枝MYFC）
5 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）
22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大学）
24 山田海斗（ヴィッセル神戸）
21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）
15 森壮一朗（名古屋グランパス）
▽MF
6 小倉幸成（法政大学／ファジアーノ岡山内定）
7 石渡ネルソン（セレッソ大阪）
10 石井久継（湘南ベルマーレ）
16 岩本悠庵（中京大学）
14 名和田我空（ガンバ大阪）
8 矢田龍之介（筑波大学）
▽FW
20 古谷柊介（東京国際大学／柏レイソル内定）
18 小池直矢（法政大学）
19 白井亮丞（東京ヴェルディ）
9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大学）
17 福永裕也（京都産業大学）
11 横山夢樹（セレッソ大阪）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
25 鈴木大馳（サガン鳥栖）
今回の遠征は、23日から30日にかけて韓国の天安で実施される。当初は3月のインターナショナルマッチウィークを利用してトルコのアンタルヤでの遠征を計画していたものの、中東情勢の悪化に伴い、14日に遠征の中止が決定。関係各所との調整によって韓国遠征が実現し、27日にU−21アメリカ代表戦、29日にU−23韓国代表戦が組まれた。なお、いずれの試合も一般非公開となる。
▽GK
12 小林将天（FC東京）
1 ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▽DF
2 梅木怜（FC今治）
3 関富貫太（横浜F・マリノス）
4 永野修都（藤枝MYFC）
5 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）
22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大学）
24 山田海斗（ヴィッセル神戸）
21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）
15 森壮一朗（名古屋グランパス）
▽MF
6 小倉幸成（法政大学／ファジアーノ岡山内定）
7 石渡ネルソン（セレッソ大阪）
10 石井久継（湘南ベルマーレ）
16 岩本悠庵（中京大学）
14 名和田我空（ガンバ大阪）
8 矢田龍之介（筑波大学）
▽FW
20 古谷柊介（東京国際大学／柏レイソル内定）
18 小池直矢（法政大学）
19 白井亮丞（東京ヴェルディ）
9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大学）
17 福永裕也（京都産業大学）
11 横山夢樹（セレッソ大阪）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
25 鈴木大馳（サガン鳥栖）