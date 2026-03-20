ソニー・ミュージックアーティスツは20日、ロックバンドOKAMOTO’Sが同日午後7時から、名古屋で予定していた公演「OKAMOTO'S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜」を中止すると発表した。「ハマ・オカモトが体調不良」で「万全な出演が困難」になったためだという。

同社は「非常に残念なご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

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公式サイトの発表は以下の通り

3／20(金祝) NAGOYA CLUB QUATTRO公演開催中止のお知らせ

平素よりOKAMOTO’Sを応援していただきまして、誠にありがとうございます。

ハマ・オカモトが体調不良の為、万全な出演が困難となり、本日(3／20)開催予定でありました、「OKAMOTO'S FanClub Tour 2026〜ハマ☆クン35〜」名古屋公演をやむなく中止とさせていただきます。

【中止公演】

OKAMOTO'S FanClub Tour 2026〜ハマ☆クン35〜

3／20(金祝)愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00／START 19:00

尚、払い戻しのご案内に関しては、後日改めてオフィシャルサイトにてご案内いたしますので、お手持ちのチケットは大切に保管していただきますようお願いいたします。

本公演を楽しみにしていただいておりましたお客様には、非常に残念なご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。

株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ