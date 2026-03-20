お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が19日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。同時間帯のニッポン放送の裏番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」を通じ、岡村隆史から生放送中に電話がかかってくる一幕があった。

番組開始から9分後、突如として岡村から電話があり「大変、申し訳ない。ウチも放送中なんですけど、ちょっと確認だけさせていただきたいんですけど」と切り出された。

岡村は「先日、おぎやはぎの小木さんと、ロケやらせてもらったんですけど。その時に、小木さんのふるさと（福井県）の親戚のお家の真ん前にあります、れんこん畑のれんこん農家の方とお会いしましたよね？ その時に、いつもおぎやはぎさんは放送中にかりんとうを食べてらっしゃると。それであの、かりんとうを食べるのであれば、ウチのれんこんチップスを食べてくださいって渡してくれはりましたよね？」と投げかけた。

続けて「あの人は『メガネびいき』派だったんですけど、『私も申し訳ないけど、裏でラジオやらせてもらってるんです』って言ったら、しぶしぶれんこんチップスをくれた。そしてロケ終わった後に『よかったら、木曜日よかったられんこんチップス食べながら放送しましょうか』って言いましたよね？ バカ正直にれんこんチップス持ってニッポン放送にきてるんですよ」と告白。すると小木と矢作は大爆笑した。

すると岡村は「めっちゃ笑ってるということは、小木さん？ 今日、れんこんチップス…」とツッコミを入れた。小木は「私、れんこんチップス、持ってきて…食べてますよ、ちゃんと。はい。これから紹介しようと思って。今ぽりぽり、始まる前にどんな味かなと思って。これから紹介するところだったんですよ」と説明。岡村側はその時点で、れんこんチップスは未開封。それで小木は「同時に食べます？」と投げかけ、ナインティナイン矢部浩之は「私、夜あんまり食べられないんですよ。お昼にいただきいと思います」と反応しつつも、双方の放送で咀嚼（そしゃく）音が聞こえてきた。