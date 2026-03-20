かつて交際していたお笑いコンビ、蛙亭のイワクラ（35）とオズワルド伊藤俊介（36）が19日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。破局後のテレビ初共演をはたした。

今回の企画は「色々あった同期芸人」で、2012年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭らが出演した。2人は昨年9月に破局。交際中は伊藤から共演NGが出されていたとイワクラが明かした。

コットン西村真二から「どっちから告ったの？」と質問された。

イワクラは「新宿の公園で。私は好きになっていたので、（ルームシェアしている）家を出るタイミングだったので。“今日言おう”と思って。多分バレてはいるんですよね、好きなこと。『実は…』って。でもやっぱやめておこうって、言わずに。同期なんで周りにも迷惑かかるし、キモいからやめようって。言わなかったんです。そうしたら伊藤くんの方が『付き合うべ』って言っていただきました」と明かした。

芸人は冷やかすも、伊藤は「なんで別れたあとになれ初めしゃべらなきゃいけないんだよ」とつっこんだ。「今付き合ったみたいなテンションで来んなよ」と声を上げた。

イワクラは「私が『やっぱり面白くないし。キモいと思われるからやめておこう』って言ったら、（伊藤が）『そんなの関係ねえ。お笑いと恋愛は別だべ』って言って」と言葉を明かした。

また芸人が冷やかすも、伊藤は「そのときもそのときに聞いてたらよかったじゃん」とつっこんだ。