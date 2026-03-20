モデリスタ中国初の単独出展！新型アルファード＆LXカスタム仕様を深センで公開

日本発のカスタマイズブランドであるモデリスタが、中国市場に向けて新たな動きを見せます。

2026年3月20日より中国・深センで開催される大型自動車アフターマーケット展示会において、同ブランドとして中国初となる単独出展を実施します。

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会場では、現地でも需要が見込まれるトヨタ「アルファード」やレクサス「LX」のカスタム車両が展示され、今後の展開が紹介される予定です。

日本においてトヨタ車向けのカスタマイズパーツを展開するモデリスタ（中国名：摩登理斯）は、中国市場に向けた新たな展開として、同国における大型展示会への初単独出展を実施します。

現地の代理店である豊田通商（天津）有限公司を通じ、2026年3月20日から23日にかけて深セン国際会展中心で開催される「深セン九州汽車生態博覧会」にブースを構えます。

今回の展示では、中国市場での展開を想定したトヨタ「アルファード」およびレクサス「LX」をベースにしたカスタマイズ車両が披露されます。

あわせて、今後中国市場で発売を予定しているモデルの紹介も行われます。

そのなかで中国で人気の高いアルファードのモデリスタ仕様にはどのような特徴があるのでしょうか。

会場に展示されるアルファードのカスタマイズモデルの見た目は、主にフロントスポイラー、サイドスカート、リヤスタイリングキットの3点を中心に構成されます。

フロントスポイラーは、メッキ加飾を配置しつつ下端にボディと同色の造形を取り入れることで、低重心なスタンスを構成。

側面にはメッキパーツをレイアウトしたサイドスカートを採用し、後方にはリヤコンビランプの意匠に合わせたメッキ加飾と片側2本出しのスクエアマフラーを含むリヤスタイリングキットを組み合わせています。

エアロパーツ以外にも、外観の変化を促すアイテムが設定されています。

フロントグリルやシグネチャーイルミブレード、青色LEDを配置したイルミルーフスポイラーは、車両のフロントおよびリアビューの印象を変化させる構成部品です。

また、メッキガーニッシュを中心に構成された「クールシャインキット」は、フード、フェンダー、ミラー、サイドドア、バックドアなど各所に金属調のアクセントを付与します。

足回りには、ブラックとポリッシュで仕上げられた20インチのアルミホイールおよびタイヤのセットが用意されています。

室内向けには、7色に変更可能なマルチカラーインテリアイルミネーションや、乗降時の足元を照射するLEDスマートフットライトなどが設定され、夜間の利便性や車内の空間演出に寄与します。

モデリスタは今回の展示会を通じて、中国のトヨタおよびレクサスオーナーに向けたカスタマイズスタイルを直接提案します。

日本発のカスタマイズブランドとしてこれまで培ってきたデザインや品質を現地で発信し、多様化するニーズへ応えていく姿勢を示しています。

アルファードをはじめとする各車両のカスタマイズパーツを通じ、個性を表現したいという顧客の要求に応えるための展示内容となっています。