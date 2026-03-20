タレントの浅香唯（56）が20日までに自身のインスタグラムを更新。1985年にデビューした“同期”の3ショットを公開した。

「85年組 芳本美代子さん、網浜直子さんがラジオ日本『加藤裕介の横浜ポップJ』のゲストとして来てくれました すっ〜ごい久しぶりでした！！2人とも変わらずで嬉しい」とつづり、芳本美代子（57）、網浜直子（57）との3ショットをアップ。

「私の出番は終わってたんですが、おふたりに会いたくて居残りさせてもらっちゃった」と明かし、「ID85という名前でユニットを組んでるそうです！松本典子ちゃんとの3人組 今回、典子ちゃんは来れなかったので会えずでしたが 実はねデビューして間もない頃に『キラキラサンデーアイドルじゃじゃうまランド』というラジオ番組を松本典子ちゃんと2人でやらせてもらってたんだ〜」などと投稿。

そして「今でもこうして85年デビュー組が元気に活動してくれてるって、本当にすごいこと 励みになるし嬉しいなっ」とつづった。

85年組は、ほかに斉藤由貴、本田美奈子、中山美穂、南野陽子、石野陽子、佐野量子らがいる。

この投稿にフォロワーらからは「みんな綺麗」「うぁ〜懐かしいな〜皆さんお美しくなられて 時を戻してー」「素敵な美女トリオ」「イベント・Liveをやってくれると嬉しいな」などの声が寄せられている。