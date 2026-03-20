フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が２０日に放送され、女優・真飛聖と俳優・犬飼貴丈がこの日をもって金曜レギュラーを卒業した。年度末を迎えて同番組は卒業ラッシュ。１８日のゴリエ、１９日の白河れいに続いて、３日連続での別れとなった。

真飛は２０２４年４月から約２年間、犬飼は番組スタート当初の２３年１月から出演。ともに俳優でありながらも、明るいキャラクターで生放送を盛り上げた。番組の終盤、真飛は「初回の放送から見てるくらい大好きで」とぽかぽかのファンだったと明かし「いい番組だな、いつか出たいと思っていたら、ゲストで２回出させていただいて。それからのレギュラーだったんですけど。こうやって面白いのって皆さんの力なんだ、って。皆さんの実力を感じて、自分のできなさに落ち込んだりしたんですけど、本当に幸せでした」と振り返った。

“初期メンバー”である犬飼は、過去のＶＴＲを見ながら「消したい記憶もあるんですけど」と苦笑し「俳優っていう仕事してるんですけど、忙しいな、疲れたなと思ったときに、ぽかぽかの撮影で金曜日皆さんの顔を見ると、すごく元気をもらってたんです。その習慣がなくなるのは悲しいんですけれども。また『ぽいぽいトーク』に呼んでいただけるように、必死に精進していかなきゃなと思っております。本当に３年間ありがとうございました」と感謝を伝え、頭を下げた。

卒業ラッシュの「ぽかぽか」。２年間木曜レギュラーで出演した、フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪銅メダルの高橋大輔さんは、今月５日に卒業。そして今週は、１８日に水曜レギュラーのゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）、翌１９日には木曜レギュラーの女優・白河れいが卒業。ともに番組スタート時から出演してきた。

上記の５人に加えて、番組内での生歌唱で人気を集めた昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ」と「ＭＡＴＳＵＲＩ」も今月をもって卒業。また、レギュラー出演していた同局の勝野健アナウンサーも退社に伴い卒業した。