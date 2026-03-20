継承のあり方を現代の価値観で読み解く一歩！ 世界メシア教「宗家規程」

記事ポイント 「宗家規程」で長子を第1継承順位に改定。配偶者を後継者に指名できる規定も新設。1935年を起源とする教団の継承ルール見直し。 「宗家規程」で長子を第1継承順位に改定。配偶者を後継者に指名できる規定も新設。1935年を起源とする教団の継承ルール見直し。

世界メシア教が、「宗家規程」を新たに定め、教主継承順位を男女平等の内容へ改定しました。

新しい規程では、性別にかかわらず「長子」を第1継承順位とし、教主の意思で配偶者を後継者に指名できる道も開かれています。

教団の継承ルールを、今の時代感に合うかたちへ整えた動きとして注目を集めます。

世界メシア教「宗家規程」

内容：教主継承順位を明文化した新たな規程第1継承順位：教主の長子第2継承順位：教主の長子以外の子、孫第3継承順位：教主の兄弟姉妹及びその子孫追加規定：教主は自身の配偶者を後継者に指名可能

「宗家規程」は、教祖・岡田茂吉の直系の孫である岡田陽一・四代教主に連なる岡田家について定めた規程です。

今回の見直しで、これまで男子を優先していた継承順位が、性別に関係なく長子を最優先とする内容へ改められました。

教主の長子が女子の場合も第1継承順位となるため、継承の考え方がより明確で分かりやすく整理されたのもポイントです。

あわせて、教主代行の岡田真明が、教祖の遺言によってその妻に二代教主が託された事蹟を踏まえ、教主の意思で配偶者を後継者に指名できる規程も設けられました。

継承の仕組みに柔軟さを持たせながら、一人ひとりの心を尊重する教団の姿勢を制度面でも示した内容です。

世界メシア教は1935年に立教した大日本観音会を起源とする宗教団体です。

現在は四代教主の岡田陽一、教主代行で後継者でもある岡田真明のもと、「祈り、食、音楽」を通して病貧争絶無の世界の建設を目指しています。

今回の改定は、教団の運営方針だけでなく、これからの宗教活動におけるダイバーシティ推進の姿勢を伝える話題としても受け止められます。

制度の変更点が具体的に公開されているため、継承順位の考え方をすっきり把握したい人にも読みやすい内容です。

宗教団体の取り組みを、組織の仕組みから知りたい人におすすめです。

世界メシア教の新たな「宗家規程」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新しい「宗家規程」で最も大きく変わった点は何ですか。

教主後継者の第1継承順位が、男子優先ではなく、性別に関係のない「教主の長子」になった点です。

Q. 配偶者が後継者になることはできますか。

できます。

新しい規程では、教主が自らの意思で自身の配偶者を教主後継者に指名できると定めています。

Q. 世界メシア教はどのような宗教団体ですか。

1935年に立教した大日本観音会を起源とし、「祈り、食、音楽」を通して活動する宗教団体です。

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