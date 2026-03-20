北海道出身の社会人5人組バンド「First Love is Never Returned」が、テレビ朝日の情報番組「グッド！モーニング」の新テーマソング「Good Morning」を担当することが20日、分かった。

First Love is Never Returnedは、メンバー全員が北海道・札幌在住で、社会人として働きながら音楽活動を行うバンド。同曲はバンド初の書き下ろし曲で、朝のリビングをイメージしたさわやかでポップな1曲となった。First Love is Never Returnedは「書き下ろしの依頼がある、という話を聞いて制作を始めました。書き下ろしは初めての経験でしたが、札幌という街で社会人として過ごす僕らだからできる『朝』を具現化しようとトライしました」と語った。

「グッド！モーニング」のテーマソングはこれまでに松任谷由実や東京スカパラオーケストラなどが担当し、新人バンドの起用は異例だという。「過去に敬愛するアーティストの方々が担当してきた番組のテーマソングに選んでいただいたこと、本当に光栄です。そして何よりも、皆さんの生活の一部に『Good Morning』が溶け込んでくれたら、うれしいです」と喜んだ。

同番組のMCの斎藤ちはるアナウンサー（29）は「優しくも明るいポップなサウンドに、それぞれが経験したことのあるような、きれい事だけじゃない“日常”を歌詞に添えてくださり、心に寄り添ってくれる曲だと感じました。なかなか前向きになれない朝も、楽しみで眠れなかった寝不足の朝も、今日を“ありがとう”という言葉から始めてみようと意気込む朝も、日常にもまれながら過ごす私たちにはいろんな朝があります。そんな私たちの背中をそっと押してくれるような曲です。この曲から朝を始められるのが楽しみです」とコメントした。